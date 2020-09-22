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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki tabancayla yakalandı, koruma amaçlı taşıdığını söyledi

DHA

İki tabancayla yakalandı, koruma amaçlı taşıdığını söyledi


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da kavga ihbarına giden mahalle bekçileri, kendilerince görünce kaçmaya başlayan bir kişiyi kovalama sonucu yakaladı. Üzerinde iki adet ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli, kendisini korumak için silah taşıdığını söyledi. 
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Gece iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve mahalle bekçileri sevk edildi. Olay mahalline giden bekçiler, yaya olarak bölgeden uzaklaşmaya çalışan bir kişiyi görünce, şüphelenip, üst araması yapmak istedi. Bekçileri fark eden şüpheli, kaçınca kovalama başladı. Bekçiler, ara sokaklarda koşarak kovaladıkları şüpheliyi yakaladı. İsmi açıklanmayan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kendisini görüntüleyen gazetecileri fark eden şüpheli, esnaf çocuğu olduğunu ve kendini korumak için tabanca taşıdığını söyledi. Gözaltına alınan şüpheli, ele geçirilen tabancalarla birlikte Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2020-09-22 03:34:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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