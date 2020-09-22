Akıma kapılan elektrikçi geride 2’si engelli 3 çocuk bıraktı Kocasını kaybeden Fatma Karacan, çocukları için devletten ve yardımseverlerden destek istedi

Adana’da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybeden elektrik işçisi, geride 2’si engelli 3 çocuğunu ve eşini bıraktı. Eşini kaybeden acılı kadın, çocukları için devletten ve yardımseverlerden destek istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen Cumartesi günü Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1344. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre elektrik işçisi Ahmet Karacan (33), bir komşusunun hat güçlendirme işi için adrese gitti. Burada gerekli güvenlik önlemlerini alıp elektrik direğine çıkan Karacan, kablolar üzerinde çalışırken elektrik akımına kapıldı.

Bu sırada genç adam, elektrik akımına kapılarak direkte asılı kaldı. Karacan’ın yardımına mahalle sakinleri ve ağabeyi Ragıp koştu. Durumun sağlık, TEDAŞ ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri elektrik akımını keserken, ağabeyi Ragıp eline elektrik geçirmez eldiven takarak kardeşini direkten indirdi ve kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Karacan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

15 Temmuz Şehitleri Mezarlığına defnedilen Karacan, geride kas hastası olan Arda (11), Cesur (2) ve Rüzgar’ı (7) bıraktı. Eşi hayatını kaybeden Fatma Karacan ise şimdi 2’si engelli 3 çocuğuyla ne yapacağını düşünüyor.



"Devletten ve hayırseverlerden destek istiyorum"

Eşinin iş için direğe çıktığını söyleyen Karacan, “Eşim bu çocuklarımın rızkı, ekmek parası için direğe çıktı. Adam işini yapıyor, çocuklarının rızkını kovalıyordu. Mesleği elektrikçiydi. Sigortası bile yoktu. 3 çocukla ortada kaldım ben. Bazı kişiler eşimin kaçak elektrik çektiğini söylemiş ben onları da Allah’a havale ediyorum. Ölmüş adamın arkasından böyle iftira atılır mı. Ben çocuklarım için devletten ve hayırseverlerden destek istiyorum” diye konuştu.



“İhmalkarlık var burada”

Kardeşini asılı kaldığı direkten indirip kalp masajı yapan Ragıp Karacan ise mahallede bulunan elektrik direklerinde güvenlik önlemi olmadığını, çocukların bile direklere çıkabildiğini söyleyerek, “Kardeşimi direkte asılı bir şekilde gördüm ve kardeşimi direkten kurtardım. Burada ihmalkarlık var. Kablolar hep dışarıda. Elektrik direği eve 12 karış mesafede. Elektrik direğinde basamaklar var. Çocuk, engelli bir vatandaş da çıkabilir buraya. İhmalkarlık var burada” ifadelerini kullandı.



“İnsan canı bu kadar riske atılmamalı”

Kardeşinin iş için elektrik direğine çıktığını kaydeden Ragıp Karacan, “Benim kardeşim kaçak elektik falan bağlamıyordu. Biz çok üzüldük. Yüreğir ilçesinde elektrik direkleri hep böyle. Benim kardeşim elektrikçi. Bu işi yapan insanların yüzde 7080’ı bu direklere çıkıyor. Buraya ekmeği için gelip, ekmeği için can vermiştir benim kardeşim. Bu direklerde caydırıcı önlemler olması lazım. ‘Tehlikelidir’ diye bir levha yok. Seyhan ilçesinde bütün elektrik direkleri yer altında. Biz de buradaki elektrik direklerinin yer altına alınmasını istiyoruz. İnsan canı bu kadar riske atılmamalı” dedi.

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