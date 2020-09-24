Mersin'de ödemeleri sahte parayla yaptı, Adana'da yakalandı



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)MERSİN´de kaldığı otele, taksiciye ve telefonunu satın aldığı kişiye sahte parayla ödeme yapan Eren Kuşatan (38), polisin takibi sonucu Adana´daki bir pansiyonda yakalandı. Şüphelinin 2 bin TL'lik sahte banknotları 450 TL'ye aldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü´ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin sahte para taşıdığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler şüphelinin Eren Kuşatan olduğunu ve merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi´nde bir pansiyonda kaldığını tespit etti. Savcılıktan alınan arama kararıyla, şüphelinin kaldığı pansiyona giden ekipler, Kuşatan´ı yakaladı. Odada yapılan aramada 3 adet 200 TL, 5 adet 100 TL sahte banknot ele geçirildi.

`SAHTE 2 BİN TL´Yİ 450 TL´YE ALMIŞ´

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, Adana´ya gelmeden önce Mersin´de kaldığı otele 200 TL ve 100 dolar sahte banknot verdiği, otelden otogara giderken bir taksiciye 200 TL´lik sahte banknot verip, 165 TL para üstü aldığı tespit edildi. Ayrıca şüphelinin Mersin´deyken internetten satışa çıkarılan bir telefonu sahte 320 TL ile satın aldığı da belirlendi. Şüphelinin ifadesinde, toplam 2 bin TL´lik sahte banknotu, İstanbul´dan 450 TL´ye aldığı, maddi durumunun iyi olmadığını söylediği öne sürüldü. Öte yandan Kuşatan´ın uyuşturucu, dolandırıcılık, yankesicilik gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-09-24 10:50:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.