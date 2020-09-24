Mersin'de ödemeleri sahte parayla yaptı, Adana'da yakalandı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)MERSİN´de kaldığı otele, taksiciye ve telefonunu satın aldığı kişiye sahte parayla ödeme yapan Eren Kuşatan (38), polisin takibi sonucu Adana´daki bir pansiyonda yakalandı. Şüphelinin 2 bin TL'lik sahte banknotları 450 TL'ye aldığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü´ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin sahte para taşıdığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler şüphelinin Eren Kuşatan olduğunu ve merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi´nde bir pansiyonda kaldığını tespit etti. Savcılıktan alınan arama kararıyla, şüphelinin kaldığı pansiyona giden ekipler, Kuşatan´ı yakaladı. Odada yapılan aramada 3 adet 200 TL, 5 adet 100 TL sahte banknot ele geçirildi.
`SAHTE 2 BİN TL´Yİ 450 TL´YE ALMIŞ´
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, Adana´ya gelmeden önce Mersin´de kaldığı otele 200 TL ve 100 dolar sahte banknot verdiği, otelden otogara giderken bir taksiciye 200 TL´lik sahte banknot verip, 165 TL para üstü aldığı tespit edildi. Ayrıca şüphelinin Mersin´deyken internetten satışa çıkarılan bir telefonu sahte 320 TL ile satın aldığı da belirlendi. Şüphelinin ifadesinde, toplam 2 bin TL´lik sahte banknotu, İstanbul´dan 450 TL´ye aldığı, maddi durumunun iyi olmadığını söylediği öne sürüldü. Öte yandan Kuşatan´ın uyuşturucu, dolandırıcılık, yankesicilik gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-09-24 10:50:05
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