Adres sordukları kişi elini beline götürünce korkup, silahla vurmuşlar



Rüşan Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da otomobilden ateş açarak, caddede yürüyen Şahin Yılmaz'ı (33) bacaklarından yaralayan Kemal Kartal (39) ile Osman Ateş (35) yakalandı. Şüpheliler, adres sordukları sırada Şahin Yılmaz'ın elini beline götürmesi nedeniyle korktuklarını, bu nedenle silahla ateş ettiklerini öne sürdü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Olay, 12 Eylül günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre Şahin Yılmaz, Orhan Kemal Bulvarı üzerinde yürüdüğü sırada yanına yaklaşan otomobilden açılan ateş sonucu bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Yılmaz, çevredekilerin yardımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmaları için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan polis, şüphelilerin Kemal Kartal ve Osman Ateş olduğu tespit etti. Şüphelilerin adreslerini de belirleyen ekipler, düzenlediği baskında Kartal ve Ateş´i yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, Şahin Yılmaz'a adres sorduklarını, elini beline götürmesi üzerine korkup, ateş ettiklerini söyledikleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Sağ ve sol bacağına 3 mermi isabet eden Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-09-24 11:17:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.