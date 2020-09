Korona virüse yakalanan baba ile oğul yan yana odalarda tedavi görüyor Korona virüs tedavisi gören baba ile oğlu yaşadıklarını İHA’ya anlattı vatandaşları uyardı Baba Murat Aydın maske takmayan vatandaşları uyararak, “Bu işin genci, yaşlısı yok. Çok dikkatli olmak lazım” diyerek uyardı 21 yaşındaki Emre Aydın: "Nefes almanın çok kıymetli olduğunu anladım"

Adana’da korona virüse yakalanan avukat Murat Aydın ile üniversite öğrencisi oğlu Emre, hastanede yan yana odalarda tedavi görüyor. 2 plazma tedavisi sonrası durumu iyiye giden Murat Aydın maske takmayan vatandaşları uyararak, “Bu işin genci, yaşlısı yok. Çok dikkatli olmak lazım” dedi. Emre ise, “Nefes almanın çok kıymetli olduğunu anladım” diyerek gençlere dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Adana’da avukatlık yapan 49 yaşındaki Murat Aydın, yaklaşık 20 gün önce halsizlik ve ateş şikayetiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan test ile korona virüse yakalandığını öğrenen Aydın’ın hemen tedavisine başlanıldı. Ancak durumu kötüye giden Aydın’a plazma tedavisi uygulandı. İlk plazma tedavisine yanıt vermeyen Aydın’a geçen günlerde bir plazma tedavisi daha uygulandı ve durumu yavaş yavaş iyiye gitmeye başladı.

Murat Aydın hastanede korona virüsle savaşırken 21 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu Emre de tat almama, halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Emre’nin de test sonucu pozitif çıkınca baba ile oğul Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yan yana odalara alındı. Yan yana odalarda tedavileri devam eden baba ile oğlu yaşadıklarını özel koruyucu ekipmanlarla odalarına giren İHA muhabirine anlattı.



“Sağlıkçılar bizi tekrar hayata bağladı”

Murat Aydın, “Herkes bu hastalığa yakalanabilir. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Benim astım rahatsızlığım olduğu için bayağı bir ağır geçirdim. Vücut ilk başta tedaviye yanıt vermedi. 20 gündür tedavideyim. Yeni yeni düzelmeye başladım. Plazma tedavisi uygulandı en son. Çok serum, ilaç aldım arka arkaya. Vücudumun bağışıklık sistemi çöktü ama bütün sağlık çalışanlarımız çok büyük emek verdiler, çok uğraştılar bizi tekrar hayata bağladılar” diye konuştu.

Oğluyla birlikte de tedavi olduğunu anlatan Aydın, “Oğlum da yan odada tedavi oluyor. O genç olduğu için bana göre daha hafif atlattı. Birlikte yatıyoruz. Bu işin genci, yaşlısı yok. Çok dikkatli olmak lazım. Hastalıkla boğuşuyorsunuz gerçekten. Ben hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Vatandaşlar dışarı da çok dikkatli olsunlar, yakalanmamaya çalışsınlar. Bu süreç çok zor. Belli bir yaşın üstünde kronik rahatsızlığı olanlar için çok zor geçiyor bu hastalık. Çok ciddiye almaları lazım” ifadelerini kullandı.



“Hastalık hiç de hafif geçmiyor”

Emre Aydın ise korona virüse yakalanmayı hiç beklemediğini ancak her şeyin birden olduğunu söyleyerek, “İlk başta tat alma duyum birden gitti. Sonra öksürük ve ağrılar başladı. Öyle hafif geçiriyorsunuz diyenler var ama hiç de hafif geçmiyor. Ben bir haftadır burada yatıyorum, ağrılarım var. Sağ olsun doktorlar, hemşireler yardım ediyorlar. Çok ilgililer” dedi.

İnsanların maske takması gerektiğini söyleyip yaşıtlarına da tavsiyelerde bulunan Aydın, daha sonra şunları söyledi:

“Maskesiz gezmeyin. Hafif atlatırız diye düşünebilirsiniz ama ben 1 haftadır hastanede yatıyorum. Aşırı bir öksürük var. Öksürük sizi mahvediyor. Maskesiz gezmememiz gerektiğini ve nefes almanın çok kıymetli olduğunu anladım.”



“Geldiklerine göre çok iyi durumdalar”

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuba Turunç ise Murat ve Emre Aydın ailesinin durumları hakkında bilgi vererek, “Aile içerisinde bulaş tabi ki oluyor. Baba ile oğul da bunların içerisinde. Baba çok ileri yaşı olmayan, eşlik eden çok fazla bir hastalığı olmamasına rağmen gerçekten ağır bir klinik tabloyla ilerledi. Yine oğlu da rahatsızlandı. Biz her ikisinin de tedavilerini yaptık. Geldiklerine göre çok iyi durumdalar. Tedaviye yanıt verdiler. Birkaç gün daha gözetimimiz de olacak ve daha sonra taburcu edeceğiz” diye konuştu.



“Ek hastalığı olmayıp virüsü ağır geçirenler var”

Korona virüsün çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeden bulaşabileceğini, vatandaşların çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Turunç, “Korona virüs her yaş grubundan insanı enfekte ediyor. Yaş ayrımı yapmıyor. Yaş grubu ilerledikçe daha ağır seyrediyor ama artık daha çok vaka görüyoruz ve bazı değişiklikler oluyor. Gençler ve çocuklar etkilenmiyor gibi bir inanış olmaması lazım. 50 yaş altı hiç ikinci bir hastalığı olmayıp virüsü çok ağır atlatan kişilerde var ve bu oran azımsanamayacak düzeyde” ifadelerini kullandı.

