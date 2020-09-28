Korona virüse yakalanan baba ile oğul yan yana odalarda tedavi görüyor Korona virüs tedavisi gören baba ile oğlu yaşadıklarını İHA’ya anlattı vatandaşları uyardı Baba Murat Aydın maske takmayan vatandaşları uyararak, “Bu işin genci, yaşlısı yok. Çok dikkatli olmak lazım” diyerek uyardı 21 yaşındaki Emre Aydın: "Nefes almanın çok kıymetli olduğunu anladım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüse yakalanan baba ile oğul yan yana odalarda tedavi görüyor Korona virüs tedavisi gören baba ile oğlu yaşadıklarını İHA’ya anlattı vatandaşları uyardı Baba Murat Aydın maske takmayan vatandaşları uyararak, “Bu işin genci, yaşlısı yok. Çok dikkatli olmak lazım” diyerek uyardı 21 yaşındaki Emre Aydın: "Nefes almanın çok kıymetli olduğunu anladım"

İHA

Korona virüse yakalanan baba ile oğul yan yana odalarda tedavi görüyor Korona virüs tedavisi gören baba ile oğlu yaşadıklarını İHA’ya anlattı vatandaşları uyardı Baba Murat Aydın maske takmayan vatandaşları uyararak, “Bu işin genci, yaşlısı yok. Çok dikkatli olmak lazım” diyerek uyardı 21 yaşındaki Emre Aydın: "Nefes almanın çok kıymetli olduğunu anladım"

Adana’da korona virüse yakalanan avukat Murat Aydın ile üniversite öğrencisi oğlu Emre, hastanede yan yana odalarda tedavi görüyor. 2 plazma tedavisi sonrası durumu iyiye giden Murat Aydın maske takmayan vatandaşları uyararak, “Bu işin genci, yaşlısı yok. Çok dikkatli olmak lazım” dedi. Emre ise, “Nefes almanın çok kıymetli olduğunu anladım” diyerek gençlere dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.
Adana’da avukatlık yapan 49 yaşındaki Murat Aydın, yaklaşık 20 gün önce halsizlik ve ateş şikayetiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan test ile korona virüse yakalandığını öğrenen Aydın’ın hemen tedavisine başlanıldı. Ancak durumu kötüye giden Aydın’a plazma tedavisi uygulandı. İlk plazma tedavisine yanıt vermeyen Aydın’a geçen günlerde bir plazma tedavisi daha uygulandı ve durumu yavaş yavaş iyiye gitmeye başladı.
Murat Aydın hastanede korona virüsle savaşırken 21 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu Emre de tat almama, halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Emre’nin de test sonucu pozitif çıkınca baba ile oğul Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yan yana odalara alındı. Yan yana odalarda tedavileri devam eden baba ile oğlu yaşadıklarını özel koruyucu ekipmanlarla odalarına giren İHA muhabirine anlattı.

“Sağlıkçılar bizi tekrar hayata bağladı”
Murat Aydın, “Herkes bu hastalığa yakalanabilir. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Benim astım rahatsızlığım olduğu için bayağı bir ağır geçirdim. Vücut ilk başta tedaviye yanıt vermedi. 20 gündür tedavideyim. Yeni yeni düzelmeye başladım. Plazma tedavisi uygulandı en son. Çok serum, ilaç aldım arka arkaya. Vücudumun bağışıklık sistemi çöktü ama bütün sağlık çalışanlarımız çok büyük emek verdiler, çok uğraştılar bizi tekrar hayata bağladılar” diye konuştu.
Oğluyla birlikte de tedavi olduğunu anlatan Aydın, “Oğlum da yan odada tedavi oluyor. O genç olduğu için bana göre daha hafif atlattı. Birlikte yatıyoruz. Bu işin genci, yaşlısı yok. Çok dikkatli olmak lazım. Hastalıkla boğuşuyorsunuz gerçekten. Ben hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Vatandaşlar dışarı da çok dikkatli olsunlar, yakalanmamaya çalışsınlar. Bu süreç çok zor. Belli bir yaşın üstünde kronik rahatsızlığı olanlar için çok zor geçiyor bu hastalık. Çok ciddiye almaları lazım” ifadelerini kullandı.

“Hastalık hiç de hafif geçmiyor”
Emre Aydın ise korona virüse yakalanmayı hiç beklemediğini ancak her şeyin birden olduğunu söyleyerek, “İlk başta tat alma duyum birden gitti. Sonra öksürük ve ağrılar başladı. Öyle hafif geçiriyorsunuz diyenler var ama hiç de hafif geçmiyor. Ben bir haftadır burada yatıyorum, ağrılarım var. Sağ olsun doktorlar, hemşireler yardım ediyorlar. Çok ilgililer” dedi.
İnsanların maske takması gerektiğini söyleyip yaşıtlarına da tavsiyelerde bulunan Aydın, daha sonra şunları söyledi:
“Maskesiz gezmeyin. Hafif atlatırız diye düşünebilirsiniz ama ben 1 haftadır hastanede yatıyorum. Aşırı bir öksürük var. Öksürük sizi mahvediyor. Maskesiz gezmememiz gerektiğini ve nefes almanın çok kıymetli olduğunu anladım.”

“Geldiklerine göre çok iyi durumdalar”
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuba Turunç ise Murat ve Emre Aydın ailesinin durumları hakkında bilgi vererek, “Aile içerisinde bulaş tabi ki oluyor. Baba ile oğul da bunların içerisinde. Baba çok ileri yaşı olmayan, eşlik eden çok fazla bir hastalığı olmamasına rağmen gerçekten ağır bir klinik tabloyla ilerledi. Yine oğlu da rahatsızlandı. Biz her ikisinin de tedavilerini yaptık. Geldiklerine göre çok iyi durumdalar. Tedaviye yanıt verdiler. Birkaç gün daha gözetimimiz de olacak ve daha sonra taburcu edeceğiz” diye konuştu.

“Ek hastalığı olmayıp virüsü ağır geçirenler var”
Korona virüsün çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeden bulaşabileceğini, vatandaşların çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Turunç, “Korona virüs her yaş grubundan insanı enfekte ediyor. Yaş ayrımı yapmıyor. Yaş grubu ilerledikçe daha ağır seyrediyor ama artık daha çok vaka görüyoruz ve bazı değişiklikler oluyor. Gençler ve çocuklar etkilenmiyor gibi bir inanış olmaması lazım. 50 yaş altı hiç ikinci bir hastalığı olmayıp virüsü çok ağır atlatan kişilerde var ve bu oran azımsanamayacak düzeyde” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da aranan 202 kişi yakalandı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da aranan 202 kişi yakalandı, ruhsatsız ...
İkinci kez plazma verdi, maske takmayanları uyardı Adana’da eşi, kendisi ve 6 yaşındaki kızı yeni tip korona virüse yakalanıp yenen Ahmet Akan, yoğun bakımdaki arkadaşını kurtarmak için ikinci kez plazma verdi Ahmet Akan, maske takmayıp kurallara uymayanları, “Kimse ben gencim bana bir şey olmaz demesin benim eşim iki kez hastanede yatmak zorunda kaldı” diyerek uyardı
YEREL HABERLER İkinci kez plazma verdi, maske takmayanları ...
İmmün plazma bağışı için 'seferberlik' çağrısı
YEREL HABERLER İmmün plazma bağışı için 'seferberlik' çağrısı
İmmün plazma bağışı için 'seferberlik' çağrısı
YEREL HABERLER İmmün plazma bağışı için 'seferberlik' çağrısı
Adana'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Yabancı uyruklu şahıs polis tarafından sokakta bıçaklanmış halde bulundu
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu şahıs polis tarafından sokakta ...
İşe giremeyen kadından ilginç tepki: "Sen kurayla mı başkan oldun"
YEREL HABERLER İşe giremeyen kadından ilginç tepki: "Sen kurayla mı ...
40 yıllık hayal gerçek oluyor DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, “Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesi”nin tamamlanmasıyla toplam 1 milyon 61 bin 300 dekar tarım arazisini sulu tarıma kavuşacağını belirtti
YEREL HABERLER 40 yıllık hayal gerçek oluyor DSİ 6. Bölge Müdürü ...
Orman yangınında yaralanan Minnoş, tedavi edildi
YEREL HABERLER Orman yangınında yaralanan Minnoş, tedavi edildi
CHP’li eski vekilden partisine sert eleştiri 24. Dönem Adana Milletvekili Turgay Develi: "CHP kapatılsın diyenler şimdi CHP yönetiminde" "Cumhuriyeti yıkmak temel motivasyonu olan birisi, Cumhuriyeti koruması gereken partinin koruması altında"
YEREL HABERLER CHP’li eski vekilden partisine sert eleştiri 24. ...
Yangında yaralanan "Minnoş" sahibine kavuştu Kozan'daki orman yangınında ölümcül yaralar alan Minnoş isimli köpek, 1 aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Yangında yaralanan "Minnoş" sahibine ...
Portmanto arkasındaki gizli odada gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi
YEREL HABERLER Portmanto arkasındaki gizli odada gümrük kaçağı cep ...
Polisin yakaladığı firari hükümlü, yüzünü cerrahi maskeyle gizledi
YEREL HABERLER Polisin yakaladığı firari hükümlü, yüzünü cerrahi ...
Çevre, doğa ve hayvanlar polise emanet Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri göreve başladı
YEREL HABERLER Çevre, doğa ve hayvanlar polise emanet Adana Emniyet ...
Firari iki hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Firari iki hükümlü yakalandı
Gizli odaya kaçak cep telefonu operasyonu Adana’da vestiyerin arkasından girilen gizli odada ve bir araçta 878 kaçak cep telefonu ele geçirildi Operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gizli odaya kaçak cep telefonu operasyonu Adana’da ...
'Fatoş Abla'nın köftesi ülke sınırlarını aştı
YEREL HABERLER 'Fatoş Abla'nın köftesi ülke sınırlarını aştı
Vali Elban: "Adana muazzam bir tarih barındırıyor"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Adana muazzam bir tarih barındırıyor"
Tenis kulübünde elektrik üretimi ATDSK, güneş enerjisinden elektrik üretecek projeyi hayata geçiriyor
YEREL HABERLER Tenis kulübünde elektrik üretimi ATDSK, güneş ...
Sağlık için kullanılan kehribar taşına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Sağlık için kullanılan kehribar taşına yoğun ilgi
Soya üreticisi destek bekliyor Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru: "Türkiye soya ihtiyacının yüzde 93’ünü ithal ediyor" "Her yıl 2 milyon tonun üzerinde ithal soyaya 1 milyar doların üzerinde döviz ödüyoruz"
YEREL HABERLER Soya üreticisi destek bekliyor Adana Çiftçiler ...
Sağlık için kullanılan kehribar taşına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Sağlık için kullanılan kehribar taşına yoğun ilgi
Abdioğulları "İhracatın Devler Ligi"nde 109 basamak yükseldi Abdioğulları bünyesindeki Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş, TİM'in "En Başarılı İlk 1000 İhracatçı" listesinde, 109 basamak birden yükselerek, 307’nci sırada yer aldı
YEREL HABERLER Abdioğulları "İhracatın Devler Ligi"nde 109 basamak ...
Uygur’dan "Fotoğrafik Düşünme Tarihi" kitabı
YEREL HABERLER Uygur’dan "Fotoğrafik Düşünme Tarihi" kitabı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X