Adana´da avlanması yasak 102 saka kuşu ele geçirildi



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, bir otomobilde avlanması yasak olan 102 saka kuşu ele geçirildi. Otomobil sürücüsü İhap H. ile beraberindeki babası Ahmet H.´ye toplam 91 bin 350 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Doğa, Çevre ve Hayvan Koruma Polislik Büro Amirliği ekipleri, kente avlanması yasak kuş getirildiği bilgisi elde etti. Kent giriş ve çıkışında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 01 MA 2234 plakalı otomobili durdurup, arama yaptı. Otomobilde, kafesler içinde 102 saka kuşu ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü Suriyeli İhap H. ile beraberinde bulunan babası Ahmet H.'ye `avlanması yasak kuşu avlama´ suçundan toplam 91 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.

Tuzaklama yöntemiyle avlanan saka kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Saka kuşları, doğaya salındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-03 10:18:39



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