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Kadınlara hem destek hem eğitim Mülteci, göçmen ve yerleşik kadınlar öğreniyor, bilgileniyor

İHA

Kadınlara hem destek hem eğitim Mülteci, göçmen ve yerleşik kadınlar öğreniyor, bilgileniyor

Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’nin Alman İşbirliği örgütü GİZ ile hayata geçirdiği 3 projede, mülteci, göçmen ve ilçede yaşayan kadınlarla koruma faaliyetleri, eğitimler, sosyal uyum ve meslek edindirme eğitimleri yürütüyor. Projeler, pandemi şartlarına uygun olarak azaltılmış katılımcı sayısı ve uygun olan derslerde uzaktan eğitimle devam ediyor.
Seyhan Belediyesi’nin, mülteci ve göçle gelen kadın bireylerin uyumu ile ilçede bulunan kadınların eğitimini önceleyerek, Alman İşbirliği Örgütü GİZ’le uyguladığı üç temel projesi bulunuyor. Seyhan Belediyesi’nin, Kadın Dayanışma Merkezi aracılığıyla uyguladığı Koruma faaliyetleri kapsamındaki projesini, Alman İşbirliği Örgütü GİZ’in proje paydaşlarından CLIP ile ortak yürütüyor. Bu projede, mülteci ve göçmen halklardan, kadınlara psikolojik destek, hukuki danışmanlık, sosyal hizmetler ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor.
Sosyal uyum faaliyetleri kapsamında, yerelde, mülteci ve göçmen halklardan kadınlara kendilerini ifade edebilecekleri yeni kanallar sunuluyor. Proje kapsamında faydalanıcı kadınlar için seramik ve resim kursu ile sosyal alanda topluma katılımlarına katkı verecekleri faaliyetler mevcut.

Kadınlara yeni beceriler kazandırılıyor
Mülteci ve göçmenler ile ilçede bulunan kadınlara, ekonomik olarak da üretken olabilmeleri için meslek edindirme eğitimi veriliyor. Kadın Dayanışma Merkezi’nde gerçekleşen bu proje de yine GİZ’in proje paydaşlarından PEP ile ortak yürütülüyor. Yerelde, mülteci ve göçmen halklardan, kadınlara, sabun ve hazır giyim atölyelerinde yeni beceriler edinmeleri için imkanlar sunuluyor. Proje kapsamında mülteci ve göçmenlere, dil bariyerinin ortadan kalkması için Türkçe dil eğitimi veriliyor. Yine PEP projesi kapsamında katılımcı kadınların çocuklarına gündüz bakım sınıfında “okul öncesi eğitim” formatına uygun faaliyetler yürütülüyor.
Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’nin Alman İşbirliği örgütü GİZ ile hayata geçirdiği proje 19 Ocak’ta sona erecek.

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