Kozanspor FK - Kahta 02 Spor: 2-1

Ali GÖKDAL / KOZAN(ADANA),(DHA) -

STAT: İsmet Atlı

HAKEMLER: Hasan Avcı (xxx) Barış Sun (xxx) Melih Kurtuluş (xxx)

KOZANSPOR FK: Toprak (xx)Selçuk (xx), Hakan Can (xxx), Ahmet Çelik (xxx), Hasan Yurtseven (xxx) (Dk.62 Emrah xx), Sinan (xx), Fırat (xx), Berkay (xx) (Dk.73 Yusuf x), İsmail Baydil (x), Yiğit (xxx), Melik (xx) (Dk.46 Muzaffer xx)

KAHTA 02 SPOR: Timur (xx)Fahrettin (x), Osman (xx), Mehmet Berber (xx), Salih Can (xx) (Dk.74 İsmail x), Serdar (xx), Mehmet Doğan (x) (Dk.62 Ömer x), Ömür Can (xx) (Dk.75 Samet x) Ahmet Tuna (x) (Dk.57 Musa x), Barış (x) (Dk.42 Muhammed x), Halil (x)

GOLLER: Dk.15 Hasan, Dk.75 Hakan (Kozanspor FK), (Kahta 02 Spor), Dk.28 Ömürcan

SARI KARTLAR: Ömürcan, Salihcan, Ömer, Serdar, İsmail (Kahta 02 Spor)

KIRMIZI KART: Dk.66 İsmail Baydil (Kozanspor FK)

Ziraat Türkiye Kupası 1´inci Tur mücadelesinde Kozanspor FK, sahasında konuk ettiği Kahta 02 Spor´u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Kozanspor FK´nin bir üst turdaki rakibi ise Nevşehirspor oldu.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2020-10-14 17:07:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.