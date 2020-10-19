Kozan'da 200 litre sahte içki ele geçirildi

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen operasyonda 200 litre sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, Kozan ilçesine kaçak içki sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşılması üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, S.H. ve H.H. isimli 2 şüphelinin içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 40 adet 5’er litrelik pet şişeler içerisinde toplam 200 litre el yapımı olduğu değerlendirilen sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.H. ve H.H. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.