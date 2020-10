Sait Karafırtınalar: “Her hafta daha iyi oynuyoruz”

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 42 kaybettikleri Adana Demirspor maçı sonrası, “Böyle bir skorla ayrıldığımız için üzgünüz. Rakibi tebrik ediyoruz. Her hafta daha iyi oynuyoruz” dedi.

Ümraniyespor, ligin 6. haftasında deplasmanda konuk olduğu Adana Demirspor’a 42 skorla mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ümraniyespor’un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Böyle bir skorla ayrıldığımız için üzgünüz. Rakibi tebrik ediyoruz. Maçın başında oyun temposu bizdeyken 2 sakatlık olumsuz etkiledi. Yediğimiz gollere reaksiyon verdik ama oldukça iyi oynayıp, mücadele ettik. Rakip 5 kere geldi, 4’ünü gol yaptı. Çocukların enerjisi görülmeye değerdi. Her hafta daha güçlü oluyoruz. 26 oyuncum var kaleciler hariç. Bunun 6 tanesi bizle kamp yaptı diğerleri yetişmedi. Her hafta daha iyi oynuyoruz buradan dersleri çıkaracağız” diye konuştu.

