Çukurova Belediyesi “Sıfır Atık Belgesi” aldı

Çukurova Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek, “Sıfır Atık Belgesi” aldı.

Kurum ve kuruluşların Sıfır Atık Belgesi alabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun olarak Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurması gerekiyor. Bu sistemi kuran Çukurova Belediyesi, belediyenin yönetim binası, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü binaları için ayrı ayrı Sıfır Atık Belgesi aldı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sıfır Atık Belgesinin alınabilmesi için üçlü atık sistemi kurulması gerektiğini belirterek, “Organik, geri dönüştürülebilen ve diğer atıklar için toplama sistemi kuruldu. Ayrıca her müdürlükten iki personele sıfır atık eğitimi verildi. Tüm kriterleri yerine getirdikten sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurumuzu yaptık. Başvurumuz değerlendirilerek belgeyi almaya hak kazandık. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Belediyedeki atıkların lisanslı firma tarafından toplandığını kaydeden Başkan Çetin, ayrıca sadece belediyeye ait binalarda ve tesislerde değil ilçenin her bölgesinde toplama kutuları bulunduğunu söyledi.

Başkan Soner Çetin, “Çevreye ve doğaya saygılı bir belediyeyiz. Bunu her uygulamamızda ortaya koyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde çevreyi ve doğayı gözetiyoruz. Sıfır Atık Belgesine sahip olmamız da bunun bir göstergesi. 5 yıl süreyle geçerli olacak bu belgeye uygunluğumuz zaman zaman denetlenecek. 5 yıl boyunca bu belgeye uygun hareket etmeye devam edeceğiz. Çevre konusunda tüm hemşehrilerimi de duyarlı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.