Kozan'da orman yangını

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Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),(DHA)ADANA'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Orman bölge müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Kuytucak Mahallesi'nde bulunan Savruk Yaylası'ndaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2020-10-27 16:28:38



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