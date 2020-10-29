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Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı Adana'da kullandıkları araçta uyuşturucu çıkan 2 zanlının, uyuşturucudan haberleri olmadığını, hastaneye gittiklerini söylediği öğrenildi

İHA

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı Adana'da kullandıkları araçta uyuşturucu çıkan 2 zanlının, uyuşturucudan haberleri olmadığını, hastaneye gittiklerini söylediği öğrenildi

Adana’da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen ve hastaneye gittiklerini ileri süren zanlılar tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ve arama yaptığı otomobilin arka koltuğuna gizlenmiş 1 kilo 22 gram metamfetamin, 11 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Bilal A. (29) emniyete getirilerek ifadeleri alındı. Zanlılardan sürücü olan Bilal A. kolu kırık olan arkadaşı Serdar K.'yi (27) Kayseri’deki özel bir hastaneye götürdüğünü söyleyerek uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü.
Zanlılar ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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