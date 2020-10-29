Doğa Koleji’nde öğretmenler için seminer

İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) bağlı ETA Vakfı bünyesinde eğitimlerine devam eden Doğa Koleji Adana Kampüsü’nde öğretmenler için, ‘Dijital Ortamda Öğretmenlik, Pandemi Sürecinde Belirsizlik’ konulu seminer düzenlendi.

Doğa Koleji, yeni eğitim öğretim yılında İTÜ bünyesinde kurulan ETA Vakfı’nın akademik destekleriyle eğitimöğretime başladı. Online eğitim sistemiyle de derslerine devam eden Doğa Koleji’nde öğretmenler için Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Yunus Emre Ayna ve Psikolog Hatice Ertuğrul tarafından ‘Dijital ortamda öğretmenlik, pandemi sürecinde belirsizlik’ konulu seminer düzenlendi.

Adana Doğa Koleji Konferans Salonu’nda düzenlenen seminer öncesinde öğrenciler tarafından müzik resitali verildi. Hemen ardından Dijital Ortamda Öğretmenlik konusunda seminer veren Yunus Emre Ayna öğretmenlerin merak ettiği konulara açıklık getirdi. Psikolog Hatice Ertuğrul ise pandemi döneminde online eğitimlerde ve sınıf içi yüz yüze eğitimlerde dikkat edilmesi gereken noktaları ve belirsizlik sürecinin en kolay şekilde nasıl atlatılacağı konusunda bilgilendirmeler yaptı.

Konuşmaların ardından İTÜ ETA VAKFI Adana Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Önder Mercanlı ve Kampüs Müdürü Ferda Bozkaya tarafından Yunus Emre Ayna ile Hatice Ertuğrul’a plaketleri taktim edildi.

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