Nar ve sebze üreticileri için soğuk hava deposu açıldı Adana Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılından bu yana atıl durumda bulunan Soğuk Hava Deposu’nu yenileyerek kullanıma açtı

Adana Büyükşehir Belediyesi Soğuk Hava Deposu, Çiçekli, Aflak, Çaylı, Ayvalı, Kılbaş, Karayusuflu, Kösefakılı mahallelerinde nar ve sebze üretimi yapan kooperatiflerin, üreticilerin kullanımına sunuldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılından bu yana atıl durumda bulunan Soğuk Hava Deposu’nu yenileyerek kullanıma açtı. Üreticinin ve kooperatiflerin hizmetine sunulan ve Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisi arazisinde bulunan deponun açılışı törenle gerçekleştirildi.

Sarıçam ilçesi nar ve sebze üreticileri, Sarıçam sakinleri, siyasiler, bürokratlar ve konukların katıldığı açılış töreninde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yoğunlukla nar üretiminin yapıldığı bölgede kurulan soğuk hava deposunun, üreticinin ürününü değerinde satmasını sağlayacağını kaydetti. Başkan Karalar, “İçerisinde toplam 6 adet soğuk oda, 1 paketleme alanı, 1 depo ve toplam 1725 metrekare kapalı alandan oluşan ve 2018 yılından bu yana kullanılmayan Adana Büyükşehir Belediyesi Soğuk Hava Deposu'nu yenileyerek üreticilerimizin ve kooperatiflerimizin hizmetine açtık. Kentimizdeki kooperatifçiliğin geliştirilmesi, desteklenmesi, ürünlerin daha yüksek kar marjıyla satılabilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, tarımsal ürünlerin pazarlamasına kadar her alanda şehir ekonomisine de katkı sağlamasını hedeflediğimiz soğuk hava deposu hayırlı olsun” dedi.



"Yapılmayanlar yapılıyor"

Adana’nın bütün ilçelerinde bugüne kadar yapılmamış hizmetlerin hayata geçirildiğini, bunun da kırsalda yaşayan insanlar tarafından dile getirildiğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Çok kötü ekonomik şartlara rağmen 24 saat çalışıp, Adana’nın dört bir yanına, en ücra köşesine hizmet götürüyoruz. İnsanlar bana güveniyor. Bu benim üzerime çok ağır bir sorumluluk yüklüyor fakat biz işimizi ekonomik ve sağlam yapıyoruz. Bizim yönetim anlayışımız farklı. Kırsalda çok uzun yıllardır yapılmayan işleri hayata geçiriyoruz. Köprüler, menfezler, yollar yapıyoruz, suyu olmayan yerlere su götürüyoruz. Kötü şartlara rağmen bunları yapabilmemiz, bizim farklı yönetim mantalitemizden kaynaklanıyor” diye konuştu.

Saimbeyli’de de bir soğuk hava deposunu faaliyete geçirdiklerini ve üreticiye verdiklerini hatırlatan Başkan Karalar, “Orada artık üretici malını anında ucuza satmak zorunda kalmıyor. Burada üretilen narda da durum aynı. Bundan sonra nar üreticisi malını değerinde satabilecek. Nar her derde deva bir üründür” dedi.

Açılış töreninde nar üreticileri Başkan Zeydan Karalar’a nar sundu. Daha sonra tesisin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Zeydan Karalar soğuk hava deposunda incelemelerde bulundu.



"Tüccara boğduruyorlar"

Çiçekli Mahallesi Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Üzeyir Irmak, 2 bin, 3 bin dönümde nar üretiklerini belirterek, “Kaç yıldır bizi büyük tüccara boğduruyorlar. Kesilme zamanı çok kısa bir ürün olan nar, tüccara verilmediğinde elimizde kalıyor. Böyle olunca ya sıkım için gönderilecek ya da tablalarda satılacak. Bu da 2 bin, 3 bin dönüm bahçeden alınan narın küçük bir bölümünü eritmemize yetecek. Narın büyük bölümü elimizde kalacak. Geçmişte böyle oldu. Soğuk Hava Deposu ile malımızı daha kaliteli, istenilen fiyatta satma şansını elde edeceğiz. Onun için Zeydan Başkanımıza çok teşekkür ederiz. İnşallah buradan üyelerimize, köylülerimize katkı sağlarız. Soğuk hava deposu, malımızın tek kalemde değil, parça parça kesilmesine olanak tanıyacak. Şu anda yetişmişini, olgunlaşanı, ham ürünü tek parçada kesiyoruz, hasat ediyoruz. Çünkü tüccar sıyırıp gidiyor. Kalite kaybına uğruyoruz. Oysa zamanı gelen ürün hasat edilip, ham olanların olgunlaşması beklenebilirse sorun kalmayacak, kalite artacak. Böylece fiyat da artacak ve çiftçimiz, üreticimiz memnun olacak” dedi.

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