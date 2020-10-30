Adana valiliğe giden protokol yolundaki şüpheli valiz polisi alarma geçirdi



ADANA, (DHA)ADANA´da, Vali Süleyman Elban´ın kullandığı güzergahlardan birinde, yol kenarındaki ağacın altındaki şüpheli valiz, polisi alarma geçirdi. Trafiğe kapatılan bulvar üzerindeki şüpheli valiz üzerinde çalışma yapan ekipler, bomba olmadığının anlaşılması üzerine bulvarı yeniden trafiğe açtı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı´nda meydana geldi. İddiaya göre, Adana Valisi Süleyman Elban´ın makamına giderken kullandığı güzergaha yakın bir noktada, yol kenarındaki ağaç altına bırakılmış bir valiz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vali konağına da yakın olan bölgede, bulvarın giriş ve çıkışını kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri, valizi kontrollü bir şekilde inceledi. Bu sırada şüpheli valizi görmek isteyen vatandaşlar, güvenlik şeridinin dışında tutuldu. Yapılan incelemede, valizin içerisinde bomba olmadığı belirlendi. Bunun üzerine valizin olay yerinden kaldırılmasıyla, Gazipaşa Bulvarı trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-30 11:07:16



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