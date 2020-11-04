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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana’da kaçakçılık operasyonu

İHA

Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana'da 4 ayrı adrese yapılan operasyonda çok sayıda kaçak cinsel uyarıcı ürün, sigara, tütün ve makaron ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürün ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekip, yaptığı araştırmayla belirlediği şüphelilere ait 4 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, kaçak 32 bin 954 cinsel uyarıcı ürün, 1848 paket sigara, 6 bin 467 puro, 260 paket pipo tütünü, 33 bin sigara kağıdı ve 9 bin 600 makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 12 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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