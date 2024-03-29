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        Adana'da bir barda ruhsatsız 25 silah ele geçirildi

        Adana'da polis ekipleri bir bara düzenledikleri operasyonda ruhsatsız 25 silah ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:30 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:30
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        Adana'da bir barda ruhsatsız 25 silah ele geçirildi
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        Adana'da polis ekipleri bir bara düzenledikleri operasyonda ruhsatsız 25 silah ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir barda ruhsatsız silahlar bulunduğunu belirledi.

        Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda, ruhsatsız 7 tabanca ve 18 av tüfeği ile 12 mermi ele geçirdi.

        Polis ekipleri, ruhsatsız silahlarla ilgili Tahsin C. ve Ersen D'yi gözaltına aldı.

        Şüpheliler, işlemleri için Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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