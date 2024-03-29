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        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan 2 sanığa 6 yıl 6'şar ay hapis

        Adana'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadının 3 bilezik, 400 dolar ve 2 bin lirasını aldıkları gerekçesiyle yargılanan 1'i tutuklu 2 sanığa, 6 yıl 6'şar ay hapis ile 400'er bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:46 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:46
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        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan 2 sanığa 6 yıl 6'şar ay hapis
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        Adana'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadının 3 bilezik, 400 dolar ve 2 bin lirasını aldıkları gerekçesiyle yargılanan 1'i tutuklu 2 sanığa, 6 yıl 6'şar ay hapis ile 400'er bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.İ. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık O.Y'nin katılmadığı duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık İ.İ'nin, İ.D'yi polis sıfatıyla arayıp kentte bir kuyumcu soygunu gerçekleştiğini ve bunu yapanların müştekinin kimlik bilgilerini kullandığı bilgisini vererek, İ.D'den ikametinde ne kadar para ve altın varsa hazırlayıp adrese gelecek kişiye teslim etmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

        Sanık O.Y'nin motosikletle İ.D'nin ikametine gittiği ve müştekinin poşet içinde 3 bilezik, 400 dolar ve 2 bin lirasını teslim alıp adresten uzaklaştığını ifade eden savcı, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık İ.İ, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Müşteki İ.D'yi tanımadığını belirten İ.İ, "İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kimseden para almadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanıkları "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 6'şar ay hapis ve 400'er bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanık İ.İ'nin mevcut halinin devamına karar veren heyet, O.Y. hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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