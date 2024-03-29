Adana'da park halindeki aracın çalınması güvenlik kamerasında

Şüpheli Arzu Y'nin direksiyonunda olduğu aracı, erkek arkadaşı Aykut T. ve 8 yaşındaki oğlu H.Y'nin iteklemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri, çalınan aracı olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Mithatpaşa Mahallesi'nde terk edilmiş bularak sahibine teslim etti.

Zanlılardan Aykut T'yi (29), ikametinde yakalayan ekipler, kız arkadaşı Arzu Y'nin (44) ise başka bir hırsızlık suçundan cezaevinde olduğunu belirledi.

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