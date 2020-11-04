Adana Demirspor - Alanya Kestelspor: 3-1

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER:Veli Karakaya(xxx), Hüseyin Kıvanç Durmaz(xxx), Melih Kurtuluş (xxx)

ADANA DEMİRSPOR:Emre (xx)(Dk.73 Vedat ?)Semih(xx), Anıl (xxx), Okan(xxx), Mehmet (xx),Traore (x)(Dk.35 Kosecki(xxx), Alaattin (xxx), Sedat (xx)(Dk.58 İzzet(?), Emircan (xx), Yunus (xx) Dk.58 Samed(xx), Lanzafame (xx)(Dk.73 Emrecan(?)

ALANYA KESTELSPOR: İsmail (xx)Berkay (xx), Mert (xx), Alper (xx), Efe (xxx), Murat (xx), Kürşat (xx),(Dk.66 Yunus (?), Buluthan (xx)(Dk.89 Ufuk(?), Ali Berke (xx)(Dk.73 Okan(?), Güner (xx)(Dk.66 Ali(?), Talha (xx)

GOLLER: Alaattin, Anıl, Okan (ADANA DEMİRSPOR),Efe (ALANYA KESTELSPOR)

SARI KARTLAR: Hasan, Murat (ALANYA KESTELSPOR),Emre, Mehmet (ADANA DEMİRSPOR)

Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü Tur mücadelesinde Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Alanya Kestelspor´u 3-1 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

19´uncu dakikada Alanya Kestelspor´un ceza sahasında yaşanan karambolde Lanzafame´nin pasıyla buluşan Alaattin´in kontrollü vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

41´inci dakikada serbest vuruş kazanan Adana Demirspor, Yunus´un ceza sahasına gönderdiği top Anıl´ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

49´uncu dakikada Adana Demirspor´da Sedat´ın vuruşuyla savunmadan seken topla buluşan Okan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

56´ncı dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Adana Demirsporlu Kosecki kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda top kaleci İsmail´e çarparak dışarı çıktı.

80´inci dakikada Adana Demirspor´un ceza sahasında karambolde kalan topu alan Efe´nin vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü Tur mücadelesinde sahasında konuk ettiği Alanya Kestelspor´u Alaattin, Anıl ve Okan´ın golleriyle 3-1 yenen Adana Demirspor bir üst tura yükseldi. DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI

2020-11-04 17:34:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.