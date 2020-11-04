Adana Demirspor - Alanya Kestelspor: 3-1

Mustafa Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER:Veli Karakaya(xxx), Hüseyin Kıvanç Durmaz(xxx), Melih Kurtuluş (xxx)
ADANA DEMİRSPOR:Emre (xx)(Dk.73 Vedat ?)Semih(xx), Anıl (xxx), Okan(xxx), Mehmet (xx),Traore (x)(Dk.35 Kosecki(xxx), Alaattin (xxx), Sedat (xx)(Dk.58 İzzet(?), Emircan (xx), Yunus (xx) Dk.58 Samed(xx), Lanzafame (xx)(Dk.73 Emrecan(?)
ALANYA KESTELSPOR: İsmail (xx)Berkay (xx), Mert (xx), Alper (xx), Efe (xxx), Murat (xx), Kürşat (xx),(Dk.66 Yunus (?), Buluthan (xx)(Dk.89 Ufuk(?), Ali Berke (xx)(Dk.73 Okan(?), Güner (xx)(Dk.66 Ali(?), Talha (xx)
GOLLER: Alaattin, Anıl, Okan (ADANA DEMİRSPOR),Efe (ALANYA KESTELSPOR)
SARI KARTLAR: Hasan, Murat (ALANYA KESTELSPOR),Emre, Mehmet (ADANA DEMİRSPOR)
Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü Tur mücadelesinde Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Alanya Kestelspor´u 3-1 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.
19´uncu dakikada Alanya Kestelspor´un ceza sahasında yaşanan karambolde Lanzafame´nin pasıyla buluşan Alaattin´in kontrollü vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
41´inci dakikada serbest vuruş kazanan Adana Demirspor, Yunus´un ceza sahasına gönderdiği top Anıl´ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
49´uncu dakikada Adana Demirspor´da Sedat´ın vuruşuyla savunmadan seken topla buluşan Okan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0
56´ncı dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Adana Demirsporlu Kosecki kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda top kaleci İsmail´e çarparak dışarı çıktı.
80´inci dakikada Adana Demirspor´un ceza sahasında karambolde kalan topu alan Efe´nin vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü Tur mücadelesinde sahasında konuk ettiği Alanya Kestelspor´u Alaattin, Anıl ve Okan´ın golleriyle 3-1 yenen Adana Demirspor bir üst tura yükseldi. DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI
2020-11-04 17:34:23
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