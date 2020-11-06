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Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana’da tehlike büyüyor Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki, İzmir depremi üzerinden Adana’yı uyardı "Adana’da çok ağır manzaralarla karşılaşacağız" "Depreme gerek kalmadan 1-2 seneye bu binalar yavaş yavaş çökecek"

İHA

Jeofizik Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Melih Baki, kentteki yer altı su seviyesinin yükseldiği için çok katlı yapıların birçoğunun tehlike arz ettiğini, taşıyıcı kolonlarının çürümeye başladığını ve bölgede yaşanacak olası bir depremde hasarın tahmin edilemeyecek derecede büyük olacağını söyledi.

Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana’da tehlike büyüyor Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki, İzmir depremi üzerinden Adana’yı uyardı "Adana’da çok ağır manzaralarla karşılaşacağız" "Depreme gerek kalmadan 1-2 seneye bu binalar yavaş yavaş çökecek"

Jeofizik Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Melih Baki, kentteki yer altı su seviyesinin yükseldiği için çok katlı yapıların birçoğunun tehlike arz ettiğini, taşıyıcı kolonlarının çürümeye başladığını ve bölgede yaşanacak olası bir depremde hasarın tahmin edilemeyecek derecede büyük olacağını söyledi.
İzmir Seferihisar açıklarında geçen hafta 6,6 büyüklüğünde meydana gelen, 114 kişinin hayatını kaybettiği ve 1035 kişinin de yaralandığı depremin ardından alınacak önlem konuları daha da önem kazanmaya başladı. Depremin beklendiği Marmara ve Doğu Akdeniz bölgelerinde gerek devlet gerekse yerel yönetimler tarafından deprem öncesi önlem çalışmaları hız kazanırken, Jeofizik Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Melih Baki, Adana’daki yer altı su seviyesinin yükseldiğini belirterek uyarılarda bulundu.
Adana’da Çatalan İçme Suyu Projesi'nin devreye girmesiyle vatandaşların içme suyu ihtiyacının neredeyse tamamının karşılandığı kuyuların kapatıldığını bunun da yer altı su seviyesinde artış yaşanmasına neden olduğunu anlatan Baki, bölgede olası bir depremde hasarın çok büyük olacağını söyledi.

"Asıl önemli konu deprem öncesi önlemler"
Deprem öncesi önlemler konusunun hayati risk taşıdığını İHA muhabirine anlatan Baki, “İzmir’de oluşan deprem İzmir’e 7080 kilometre uzakta olmasına rağmen büyük hasara yol açtı ve ölü sayısı 100’ü geçti. İzmir için söylüyorum, artçısı daha gelmedi. 5,8 veya 6 civarında bir deprem olmadığı zaman hasarlı evlere oturulmaması gerekiyor. Artçısı daha gelmedi, onun için tedbirli olmalarında yarar var. Şimdi bizim ülkemize geldiğimiz zaman 60 yıldan bu yana aynı acıları İstanbul’da, Van’da, Afyon’da ve Adana’da yaşadık. Hep aynı acılar ve aynı konuşmalar, artık yeter. Herkese buradan sesleniyorum, televizyonlara çıkıp ‘Deprem ne zaman ve kaç büyüklüğünde olacak’ bunu bıraksınlar. Ülkemiz birinci dereceden bir deprem coğrafyasında yer alıyor. Deprem ve sellerden ülkemiz etkilenmiştir. Deprem olacak mı evet olacak. 24 saat izleniyor. Asıl önemli konu deprem öncesi önlemler. Deprem öncesi önlemler nasıl alınır, kentler nasıl denetlenir onlar konuşulmalı. Deprem riski olan bölgelerde nasıl önlem alınıyor onlar incelensin. Japonya gibi deprem riski olan bölgelerde nasıl önlemler alınıyor onlar incelensin” diye konuştu.

"Adana’da çok ağır manzaralarla karşılaşacağız"
Adana’daki bir deprem olmasının çok ağır sonuçları beraberinde getireceğini de vurgulayan Baki, “Adana’da çok ağır manzaralarla karşılaşacağız. Şu anda Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz riskli deprem bölgeleri. Adana konuşulacaksa Çatalan İçme Suyu Projesi öncesi Adana ve sonrası Adana olarak incelememiz lazım. Çatalan öncesi yapılan çok katkı binaların bodrumları hep su doldu. Artık taşıyıcı sistem diye bir sistemleri kalmadı. Temele iniyorsunuz, temele dokunduğunuz zaman artık kül gibi olmuş. Depreme gerek kalmadan artık 12 seneye bu binalarda yavaş yavaş çöküntülerin yaşanacağını hep birlikte göreceğiz. Bir an önce yetkililerin önlem alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Düşünmek istemeyeceğimiz durumla karşılaşacağız"
Adana’da yer altı su seviyesinin yükseldiği birçok binada çökmelerin başladığını da aktaran Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki, “İzmir’de olan deprem İzmir’e 6070 kilometre uzakta olmasına rağmen oluşturduğu hasar itibariyle yüreğimizi ağlattı. İkinci bölge Marmara bölgesi. Üçüncüsü bölge ise bizim Doğu Akdeniz bölgesi yani Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya’ya kadar. Bunlar deprem açısından çok sıkıntılı yerler ve 24 saat izleniyor. Adana’da deprem olursa yer altı su seviyesinin çok yükseldiği bodrum katlarının su dolduğu tüm evler tahmin etmediğimiz ölçüde etkilenecektir. Çökmeler şimdiden zaten başladı. Olası bir depremde artık tahmin edemeyeceğim, düşünmek istemeyeceğimiz bir durumla karşılaşacağız” şeklinde konuştu.

"Fay Hattı Yasası bu şekilde işe yaramayacaktır"
Fay Hattı Yasası’nın şu anki haliyle de bir etkisinin olmayacağını kaydeden Baki, “Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Abdioğlu Mahallesinde deprem oldu 50 kilometre uzaktaki Ceyhan ve Adana merkez yıkıldı. İstanbul depremi Düzce’de oldu İstanbul, Yalova ve Kocaeli yıkıldı. Aynı durumda Afyon’da, Van’da ve Ege’de oldu. Dolayısıyla bunun yerine gelişmiş ülkeler nasıl önlem aldı. Onlara bakıp önlemleri almamız lazım. Fay Hattı Yasası bu şekilde işe yaramayacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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