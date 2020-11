Adana'da metruk yapılar yıkılıyor Seyhan Belediyesi, Ekim ayında risk oluşturan 15 tehlikeli ve metruk yapımının yıkımını gerçekleştirdi

Seyhan Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce rutin olarak gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde sadece Ekim ayında can ve mal güvenliğini tehdit eden 15 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Seyhan Belediyesi, deprem öncesi ve deprem sonrası tedbirlere yönelik çalışmalarını sürdürürken, Yapı Kontrol Müdürlüğü aracılığıyla da rutin olarak gerçekleştirilen çalışmalarda, can ve mal güvenliğini tehdit eden tehlikeli yapılar ile genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden metruk yapılar yıkılıyor.

Yapı Kontrol ekiplerince Ekim ayı içerisinde tamamlanan çalışmalarda Mithatpaşa, Sakarya, Narlıca mahallelerinde belirlenen 15 metruk yapının yıkımı tamamlandı. Halen Narlıca Mahallesinde tehlike arz eden metruk binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Tespit edilen metruk binalar çevre güvenliği alınarak yıkılacak. Narlıca Mahallesindeki tespit ve yıkım işleminin ardından belirlenen plana göre diğer mahallelerde de çalışmalar sürdürülecek. Çalışmalar çevre için tehlike arz eden metruk yapı stoku eriyinceye kadar devam edecek.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Yapı Kontrol Müdürlüğünce rutin olarak gerçekleştirilen tespit ve yıkım işleminin yaşanan İzmir Depremi sonrasında hızlandırılması talimatını verdiğini söyledi. Metruk yapıların birçok nedenle tehlike arz ettiğini kaydeden Başkan Akay şu görüşlere yer verdi:

“Çevreyi tehdit eden tehlikeli ve metruk yapılar, halkımızın can ve mal güvenliğini de tehdit ediyor. En düşük şiddetteki depremde bile yıkılabilecek durumdalar. Ayrıca bu yapılar genel asayiş açısından da risk taşıyor. Uyuşturucu madde kullanımından çeşitli suçların mekanı haline gelebilen bu yerler ayrıca görüntü kirliliği oluşturuyor. Bu nedenle bu gibi yapıların yıkımını, 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine göre gerçekleştiriyoruz. İzmir depreminden sonra bu çalışmaları hızlandırdık. Mahallelerinde bu tür çevre için tehlikeli ve metruk bina olan hemşerilerimiz Belediyemize veya ilgili Kamu Kurumlarına bilgi aktarırsa bir olumsuzluk yaşanmadan gereği yapılacaktır."

