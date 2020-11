Sonbaharın güzellikleri için "Belemedik"e akın ettiler Belemedik Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü Doğaseverler ve fotoğrafçılar sarı, toprak, kırmızı ve kahve tonlarına bürünen Belemedik’in doğal güzellikleriyle buluştu

Türkiye’de doğasever ve fotoğrafçıların akın ettiği yerlerden birisi olan Adana’nın Pozantı ilçesinde bulunan Belemedik Tabiat Parkı, sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, toprak, kırmızı ve kahve tonlarına büründü. Başta Adana olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar da korona virüse rağmen sonbaharın güzelliklerini görmek için parka akın etti.

Zengin doğa manzarası, tren yolu, tünelleri ve dağların arasından süzülüp giden Çakıt Çayı ile taş ve ahşaptan yapılmış yayla evleriyle ünlü tabiat parkı, sarı rengin bütün tonları, yeşil, kırmızı, toprak ve turuncu renkleri ile ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Belemedik Tabiat Parkı, adeta bir renk cümbüşü sunarken, dökülen yaprakların oluşturduğu tablo gibi manzaraları görmek isteyen vatandaşlar parka akın ediyor.

Başta Adana olmak üzere Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Niğde gibi çevre illerden kalabalık grupların gezmeye, fotoğraf çekmeye, mangal yapıp stres atmaya geldiği Belemedik, özellikle hafta sonları binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Çeşitli sosyal grupların yanı sıra, doğaseverler, fotoğraf tutkunları, düğün fotoğrafçıları da korona virüse rağmen bu sene de Belemedik’e yoğun ilgi gösteriyor.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, İHA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Belemedik’in artık dünyaca tanındığını belirterek, “Buranın ilkbaharı ayrı, sonbaharı ayrı güzel. Son 2 yıldır sonbahar mevsiminde turlar çok yoğun olmaya başladı. Bu sene sonbaharın renkleri havalar biraz kurak gittiği için tam sararmadı. Normalde bu hafta yaprakların daha fazla sararmış olması lazımdı. Biz hemen hemen her yıl bu mevsimde ve bu hafta festival yapıyorduk. Ancak bu sene yasaklar nedeniyle festival yapamadık. Biz de Pozantı Belediyesi olarak restoran yapmak suretiyle burada bir medeniyet ortaya koyduk. İnsanlar geldiğinde rahat ediyorlar” diye konuştu.



“Belemedik bir aile yeri oldu artık”

Belemedik’e her sene yoğunluğun daha da arttığını kaydeden Başkan Çay, “Hafta içi burası gelin ve damatlar için dış çekim konsepti olarak kullanılıyor. Çok ilgi görüyor. Buraya artık sadece Adana değil Hatay’dan, Niğde’den, Mersin’den, Kayseri’den olmak üzere her yerden insan geliyor. Tren olduğu zaman daha yoğun bir ilgi görüyorduk ama bu sene tren seferleri korona virüs nedeniyle yok. Belemedik bir aile yeri oldu artık” ifadelerini kullandı.



“Belemedik’i gelecek hayallere taşıyoruz”

Çukurova Kalkınma Ajansı’na Belemedik Tabiat Parkıyla ilgili 2 milyon liralık bir proje verdiklerini da anlatan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Eğer proje kabul edilirse Almanlardan kalan burada bir taş binamız var. O bina 7 odalı bir butik otel olacak. Burada ayrı bir kamp merkezi yapacağız. Vatandaşlar çadır kiralayabilecekler. Kampçılar için ayrı duş ve tuvaletler olacak. Ayrıca dağcılar için profesyonel tırmanma şeritleri oluşturacağız. Biz Belemedik’i gelecek hayallere taşıyoruz aslında” dedi.

Emin Işık isimli bir vatandaş ise Belemedik’i çok beğendiğini söyleyerek, “Özellikle bol oksijen ve yeşillik çok güzel. Buradan önceden tren ile geçiyorduk ama çocuklarla gelip böyle gezmek istedik. Çok beğendik” diye konuştu.

Belemedik Tabiat Parkı’na ilk kez gelen Mahide Görgen de, “Çok güzel buldum burayı, muhteşem. Bayıldım. Buraya aslında yakınız ama ilk kez geldim. Bundan sonra da herhalde sık sık gelirim. Çok beğendim çünkü. Bol bol da fotoğraf çekildik” şeklinde konuştu.

