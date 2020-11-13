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Yüzüne bakılmayan şırdan artık lüks oldu Adana’da eskiden fakir yemeği olarak bilinen şırdan, artan talep ve sakatat sıkıntısı nedeniyle lüks haline geldi 4 liradan satılan şırdanın fiyatı yoğun talep sonrası 15-16 liraya çıktı Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur: "Şırdanda talep patlaması var" "Gariban yiyeceğiydi şimdi sosyete yemeği oldu"

İHA

Yüzüne bakılmayan şırdan artık lüks oldu Adana’da eskiden fakir yemeği olarak bilinen şırdan, artan talep ve sakatat sıkıntısı nedeniyle lüks haline geldi 4 liradan satılan şırdanın fiyatı yoğun talep sonrası 15-16 liraya çıktı Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur: "Şırdanda talep patlaması var" "Gariban yiyeceğiydi şimdi sosyete yemeği oldu"

Adana’da eskiden gariban yemeği olarak bilinen ve tanesi 45 liraya satılan şırdan, artan talep ve sakatat sıkıntısı nedeniyle lüks haline gelerek, tanesi 1516 liradan satılmaya başladı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, “Eskiden insanlar yemek bulamayınca 2 işkembeyle yemek yapıyordu şimdi ise sosyete yemeği oldu” dedi.
Türkiye’deki birçok mezbahada günlük kesilen binlerce küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana’ya getiriliyor. Türkiye geneli şırdan dolmasına artan talebi ise kesim az olduğu için şırdancılar karşılayamaz hale geldi. Son yıllarda kentte düzenlenen ‘Lezzet Festivali’ ise satışları arttırdı. Başka şehirlerden Adana’ya çiğ şırdan getirilmesine rağmen, zaman zaman kesimlerin azalması nedeniyle talebi karşılamakta sıkıntı yaşanıyor.
45 yıl önce tanesi 45 liraya satılan şırdan şimdiyse 1516 liradan alıcı buluyor. Genelde akşam saatlerinde başlayıp günün ilk ışıklarına kadar tüketilen şırdan ise son dönemde korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından akşam 22.00’den sonra restoranlarda oturmak yasaklandığı için artık gündüz tüketiliyor.
Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, çiğ şırdanın kasaplarda 10 liraya satıldığını söyledi. Talebin artması ve ihracatın açılması nedeniyle fiyatların arttığını söyleyen Yağmur, “Eğer KDV yüzde 1 giriş, yüzde 1’de çıkış olursa fiyatlar yarı yarıya düşecektir. Yurt içi ve yurt dışından da şırdan talebi olduğu için dolayı Adana’ya yetmiyor. Bu yüzden de şırdan fiyatları artıyor. Şırdanda talep patlaması var” diye konuştu.
Şırdanın da artık lüks olduğunu belirten Yağmur, “Eskiden sakatat garibanların yiyeceğiydi hiçbir şey bulamadığında bile insanlar 2 işkembeyle yemek yapıyordu. Şimdi ise sosyete yemeği oldu” dedi.
Şırdancı Emin Kertiş ise sosyal medya üzerinden yoğun talep aldıklarını söyleyerek, “Şırdana talep oldukça fazla. Gece 22.00'da yasaklarımız geldi. Bizler gece işletmesiyiz, gece işlerimizin başladığı saatte alınan tedbirler kapsamında işletmemizi kapatmak zorundayız. Bizde iş yerimizi gündüz açarak farkı kapatmaya çalışıyoruz. İşlerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Talepleri karşılamakta da zorlanıyoruz. Kesimler de zayıfladı kış geldiğinden dolayı. İnsanların bir alışılagelmişliği vardı. Gece yenen bir yiyecekti sakatatlar ama biz bu alışkanlığı değiştireceğiz. Fiyatların etkilenmesi fiyatların azalmasından kaynaklanıyor. Sakatat azalınca talep de çok olunca fiyatlar bir miktar yükseldi. Yükselen fiyatlar da zor düşüyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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