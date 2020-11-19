"Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri" Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, kaymakamları ziyaret edip düzenleyecekleri etkinliklerle ilgili bilgi verdi

Adanapost Haber Portalı’nın düzenlediği “Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri” komisyon üyeleri kaymakamları ziyaret etti.

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında, “Kanatlarını Arayanlar” belgeseli ile hazırlıklarına başlayan Adanapost Haber Portalı ekibi, bu program çerçevesinde Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya ve Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin’e etkinliklerle ilgili bilgilendirme ziyaretinde bulundu.

Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılında, Etkinlik kapsamında sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemeye hazırlanan komisyon üyeleri programın içeriği ve yapılması planlanan belgesel ile ilgili mülki idare amirlerine bilgi verdi.

Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, kaymakamlara, program içeriğinde; fotoğraf, kısa film, kompozisyon, resim ve şiir yarışmaları düzenleneceğini ve bu kutlamanın hem tarihi hem de sanatsal bir içeriğe sahip olacağını anlattı. Yürekli, “Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında, adanapost haber portalı olarak, “Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri” başlığıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlik hazırlık çalışmalarımız büyük bir heyecanla devam ediyor. Görsel alanda bayrak şairimiz Arif Nihat Asya’nın hayatını anlatan ve Kültür Bakanlığımız tarafından desteklenen “Kanatlarını Arayanlar” belgeseli çekimi başladı. “Beş Ocak Adana’nın Kurtuluşu” belgeseli için de çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuda, Beş Ocak Adana’nın Kurtuluşu ile ilgili fotoğraf, kısa film, kompozisyon, resim, şiir yarışma şartnamesini en kısa zamanda açıklayacağız” dedi.

Görüşmelerde Mehmet Yürekli’ye, Adanapost İletişim Koordinatörü Batuhan Bozdoğan eşlik etti.

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