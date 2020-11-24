Adana´da `torbacı´ operasyonu: 19 tutuklama

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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 16-24 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 58 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 kilo 178 gram bonzai, 685 adet uyuşturucu hap, 63 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 14 gram esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla kentteki `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde 16-24 Kasım tarihleri arasında 24 ayrı adrese baskın yapan ekipler, 58 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 6 kilo 178 gram bonzai, 685 adet uyuşturucu hap, 63 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 14 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheliden 19´u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-11-24 11:06:40



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