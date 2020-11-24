PTT’den Öğretmenler Günü'ne özel indirim

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere özel sürpriz indirim kampanyası düzenledi.

Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 180 yıldır faaliyetlerini sürdüren PTT, Öğretmenler Günü’ne özel hazırladığı kampanya kapsamında öğretmen kimlik kartını ibraz ederek gönderi oluşturacak tüm öğretmenlere, 30 Kasım’a kadar yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosunda yüzde 25 indirim uygulayacak.

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