Başkan Çetin: "Marifet para yokken bir şeyler yapabilmektir"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, olumsuz koşullara rağmen hiç durumdan şikayet etmediklerini ve işlerine baktıklarını ifade ederek, "Para varken herkes bir şeyler yapar. Marifet para yokken bir şeyler yapabilmektir" dedi.

Çukurova Belediyesi Meclisi’nin Aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Soner Çetin başkanlığında yapılan toplantıda gündem dışı söz alan CHP Grup Sözcüsü Abeydullah Kolcu, pandemi ile ilgili olarak yeni önlemler alındığına dikkat çekerek, herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

Başkan Soner Çetin de pandemi ile ilgili “Bu iş çığırından çıktı” ifadesini kullanarak, “Maalesef baş edilemeyecek hale geldi. Neyse ki sevindirici bir haber aldık. 11 Aralık itibarıyla aşı başlayacak. Böylece salgının seyrinin aşağı doğru seyredeceğini düşünüyorum” dedi.

Bu zor koşullarda önemli hizmetlere imza attıklarını kaydeden Başkan Soner Çetin, “Hepinize teşekkür ediyorum. Bize destek oluyor, yön veriyorsunuz. Olumsuz koşullara rağmen hiç durumdan şikayet etmedik ve işimize baktık. Para varken herkes bir şeyler yapar. Marifet para yokken bir şeyler yapabilmektir. Ağustos ayında Adana’ya önemli bir eser kazandırdık. Park Vadi Tesisleri bölgenin en büyük su oyun parkı, Türkiye’nin ilk kadın yaşam merkezi ve 5 çok amaçlı salonu ile belediyenin kasasından 5 kuruş çıkmadan Adana’ya kazandırıldı. Bu bir yönetim başarısıdır” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, hafta sonu da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile önemli tesisleri hizmete açtıklarını söyledi. Türkiye’nin bu açılışı konuştuğunu söyleyen Başkan Çetin, pandemi kurallarına uygun olarak yapılan törende çok önemli eserlerin hizmete açıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Tunceli’nin Pertek ve Osmaniye’nin Cevdetiye belediyelerinin Çukurova ile kardeş şehir olmasını öngören her iki madde de oy birliği ile kabul edildi.

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