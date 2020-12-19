Babaları cezaevinde olan aileye devlet şefkati geldi

Adana’da babaları cezaevinde olan ve maddi durumları yerinde olmayan aileye 12 ay boyunca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bin 150 lira yardım yapılacak.

Babaları cezaevinde olan Fadime Medine Kıvrım (12), Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine mesaj atıp kardeşi Deniz Su’nun doğum gününün kutlanmasını istemiş, ekiplerde küçük kızın evine giderek doğum gününü kutlamıştı.

Sürpriz doğum gününün haber olmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer’in talimatıyla ekipler ailenin evine giderek incelemelerde bulundu. Ardından ekipler, aileye 5.sınıfta okuyan kızları Fadime Medine Kıvrım adına aylık bin 150 lira yardım bağladı.

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