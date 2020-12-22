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“Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulamasıyla vatandaşın isteği gerçekleşiyor

İHA

“Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulamasıyla vatandaşın isteği gerçekleşiyor

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her hafta yaptığı “Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulamasında bir vatandaşın yardım isteğini anında yerine getirdi. E.Y. isimli vatandaş toplantı sürerken yardımın evine ulaşması dolayısıyla Başkan Soner Çetin’e yine sosyal medya üzerinden teşekkür etti.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulaması ile vatandaşların sorunlarını anında çözüyor, isteklerin daha toplantı bitmeden yerine getiriyor.
Başkan Soner Çetin, her hafta sosyal medya üzerinden vatandaşların sorun, şikayet ve isteklerine cevap veriyor. Türkiye’de ilk kez bir belediye başkanı tarafından yapılan “Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulamasında Başkan Soner Çetin, bizzat klavyenin başında vatandaşların sorunlarını dinliyor, şikayetlerine anında çözüm üretiyor ve ilgili müdürlere taleplerin yerine getirilmesi için talimat veriyor. Sorun, şikayet ve taleplerin büyük bölümü de toplandı sürerken hemen ilgili birimler tarafından yerine getiriliyor.
Başkan Soner Çetin’in en son yaptığı Sen Sor Başkan Cevaplasın uygulamasında da benzer bir durum yaşandı. Sosyal medya üzerinden uygulamaya katılan E. Y. isimli vatandaş, zor durumda olduğunu belirterek, Başkan Soner Çetin’den yardım istedi.
Bu istek karşısında toplantıda bulunan Sosyal İşler Müdürü İrfan Ayanoğlu’na talimat veren Başkan Soner Çetin, vatandaşa yardımcı olunmasını istedi. Bunun üzerine Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri hemen harekete geçerek ihtiyaç sahibi vatandaşın evine yardım kolisini ulaştırdı. Henüz toplantı devam ederken yardım isteği yerine getirilen E. Y. yine sosyal medya üzerinden Başkan Soner Çetin’e teşekkür etti.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her zaman halkla iç içe olduklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz ilk haftadan itibaren Halk Günü yapmaya başladık. Bu toplantılarda hemşehrilerimizin görüş, öneri ve şikayetlerini dinledik. Belediyemize gelemeyecek durumda olanları düşünerek ayrıca sosyal medya üzerinden Sen Sor Başkan Cevaplasın uygulaması başlattık. Pandemi sürecinde Halk Günü uygulamasını maalesef yapamıyoruz ama Sen Sor Başkan Cevaplasın uygulaması ile hemşehrilerimizin sorun, şikayet ve isteklerini almaya devam ediyoruz. Sadece vatandaşlarımızı dinlemiyor anında da sorunlarına cevap veriyor, isteklerini yerine getiriyoruz” dedi.

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