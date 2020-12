ALS hastası, özel donanımlı bilgisayarını gözüyle kullanarak şiir kitabı yazdı

Gülşah ÖZGENEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da hayatını solunum cihazına bağlı sürdüren Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası Yasin Asma (49), 'Gözlerini Kapatmadan Göremezsin' adlı şiir kitabı çıkardı. Özel donanımlı göz bilgisayarı kullanarak iletişim sağlayan Asma, 'Çakallarla Dans' isimli belgesel roman ve otobiyografisi için hazırlığını yapıyor.

Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Yasin Asma'ya, 2012 yılında sol ayak topuğundaki hafif güç kaybı ile başvurduğu hastanede Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisi kondu. Hastalığın ilerleyen sürecinde hareket kabiliyetini yitiren, konuşamayan ve cihaza bağlı şekilde solunum yapabilen Asma, her şeye rağmen gözlerini oynatabildiği için hayata pozitif bakıyor.

OTOBİYOGRAFİ VE ROMAN YAZIYOR

İnsanları sahip oldukları gerçek zenginliğin farkına varması için tavsiyelerde bulunmak isteyen Asma, özel donanımlı göz bilgisayarını kullanarak 'Gözlerini Kapatmadan Göremezsin' isimli şiir kitabını çıkardı. Kitabında hastalık sürecini anlatarak insanlara mesajlar veren Asma, şu an Batı-Ortadoğu toplumunu konu aldığı 'Çakallarla Dans' adlı belgesel romanı ile kendi otobiyografisinin hazırlığını yapıyor.

'EN ÇOK SECDE ETMEYİ ÖZLEDİM'

Asma, hastalık sürecinde en çok secde etmeyi ve yemek yemeyi özlediğini belirtip, şu ifadelere yer verdi:

"Bizler çok duygusal insanlarız. Duygularımızı çok derinden yaşıyoruz. Hastalığın belli bir evresine gelince duygularımı şiirsel olarak yazıya dökebilme yönümü keşfettim. İşte bu duygularla 6 ayda tamamladığım şiir kitabım bundan 1 yıl önce basıldıysa da hastalığın ilk teşhisini aldığım gün İstanbul Cerrahpaşa'da başladı bu kitabın hikayesi. Görmek, göze has bir eylem değildir. Bazı şeyleri gözlerini kapatmadan göremezsin. Gözlerimle yazdığım bu şiir kitabının tabii ki devamı var. Bitirmek üzere olduğum 'Çakallarla Dans' belgesel roman niteliğinde. Batı toplumu ile Ortadoğu İslam toplumunun mukayesesi ile öz eleştiri yapabilmeyi konu ediniyor. Hemen sonrasında da 'Öldürmeyen Yara Sizi Daha Güçlü Yapar' isimli otobiyografi kitabım çıkacak."

'BABAM YAŞAMAYI ÇOK SEVİYOR'

Kızı Meryem Zeynep Asma (14) ise "Babamın şiir kitabında daha çok hastalığı ile ilgili yaşadığı süreçlere bağlı hikayeler bulunuyor. Geride bir şeyler bırakmak ve insanlara ders vermek amacıyla yazdı. Yakın zamanda bir de roman çıkaracak. Babam diğer hastalara göre hayata daha pozitif bakıyor. Yaşamayı çok seviyor, biz de onu çok seviyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGENEser PAZARBAŞI

