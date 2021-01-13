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Adana'da silahlı suç örgütüne şafak operasyonu

DHA

Adana'da silahlı suç örgütüne şafak operasyonu


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takiple, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü deşifre edildi. Örgüte üye olduğu öne sürülen kişilerin de belirlenmesiyle şafak vakti operasyon düzenlendi. Savcılığın haklarında yakalama kararı çıkarttığı çok sayıda şüphelinin evlerine baskın düzenlendi. Evlere, demir kapıları, Özel Harekat polisleri tarafından koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.FOTOĞRAFLDHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2021-01-13 08:22:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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