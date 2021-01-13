FETÖ´nün mahrem kadın yapılanmasına 7 kentte operasyon

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)NİĞDE merkezli 7 kentte Fetullahçı Terör Örgütü´nün (FETÖ) mahrem kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem kadın yapılanmasına yönelik 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde merkezli Ankara, Karaman, Adana, Kayseri, Yozgat ve Konya'da belirlenen adreslere önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5´i adliyeye sevk edildi. Diğer 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Adnan ÇELEBİ
2021-01-13 13:39:41
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