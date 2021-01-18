Adana´da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polis ekiplerinin, şüphe üzerine durdurduğu midibüste yaptığı aramada, 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Sarıçam ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi içerisinde şüphe üzerine durdurduğu bir midibüste yaptığı aramada, 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-01-18 10:29:35



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