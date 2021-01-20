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Çökertilen yasa dışı bahis şebekesi, yakalanmamak için bahis paralarını maaş gibi gönderiyormuş

DHA

Çökertilen yasa dışı bahis şebekesi, yakalanmamak için bahis paralarını maaş gibi gönderiyormuş


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, yurt dışındaki internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında şebeke lideri M.K. (26) ile yardımcısı Y.Y.´nin de (32) bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Şebekenin, tespit edilmemesi için bahiste kullanılan paraları 230 farklı hesap sahibine her ay maaş gibi gönderdiği ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan´da bir şebekenin, yasa dışı bahis oynattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip yapan polis, şebekenin liderinin M.K., yardımcısının ise Y.Y. olduğunu belirledi. Polis, 3 aylık takibin ardından 15 Ocak günü şafak vakti şüphelilerin yakalanması için 70 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 54 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 24 dolu fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 bin lira ve 100 dolar para, çeşitli bankalara ait 30 hesap kartı, 45 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
230 AYRI HESAPTA 18 MİLYON LİRA HAREKET
Operasyonun ardından şebekeyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Şüphelilerin, yurt dışı bahis sitelerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yakalanmamak için de para transferi için 230 farklı kişinin banka hesabını kullandığı belirlendi. Ayrıca şebekenin, tespit edilmemek için söz konusu hesap sahiplerine aylık olarak maaş gibi para gönderdiği saptandı. Şebekenin kullandığı 230 ayrı hesap hareketinin 18 milyon lira olduğu ve bu hesaplara bloke konduğu öğrenildi. Şebeke lideri M.K.´nin hesap hareketliliğinin 1 milyon 588 bin 847 lira, yardımcısı Y.Y.´nin ise 2 milyon 723 bin 228 lira olduğu belirlendi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, başta gayrimenkul olmak üzere suçtan kazanılmış olabileceği ihtimali olan mal varlıklarına el konulması için savcılığa başvurulduğu bildirildi.
Emniyete götürülen 54 şüpheliden 32´si, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 22 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında M.K. ile Y.Y.´nin de bulunduğu 7´si tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla, 6 şüpheli ise yurt dışı yasağı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Anıl ATAR
2021-01-20 10:09:17

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