Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 39 tutuklama

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, son bir haftada `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 232 şüpheliden 39'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 18 Ocak-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 160 adrese baskın yapıldı. 232 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 2 kilo 936 gram bonzai, 1 kilo 296 gram esrar, 910 adet uyuşturucu hap, 185 gram eroin, 99 gram metamfetamin, 76 gram bonzai hammaddesi, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 232 şüpheliden 39´u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 16´sı adli kontrol şartıyla, 177´si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-01-25 10:19:56



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