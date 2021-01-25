Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 39 tutuklama

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, son bir haftada `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 232 şüpheliden 39'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 18 Ocak-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 160 adrese baskın yapıldı. 232 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 2 kilo 936 gram bonzai, 1 kilo 296 gram esrar, 910 adet uyuşturucu hap, 185 gram eroin, 99 gram metamfetamin, 76 gram bonzai hammaddesi, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 232 şüpheliden 39´u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 16´sı adli kontrol şartıyla, 177´si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-01-25 10:19:56
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.