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Başkan Kocaispir: "Hizmet çıtamızı daha yukarı taşıyacağız"

İHA

Başkan Kocaispir: "Hizmet çıtamızı daha yukarı taşıyacağız"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Kocaispir, “Hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarı taşıyacağız. Kırsal mahallelerimize sağladığımız hizmetler artarak devam edecek.” dedi.
Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Denizkuyusu, Yerdelen, Irmakbaşı, Karaahmetli, Aydıncık, Gümüşyazı ve Taşcı mahallelerini ziyaret eden Başkan Kocaispir, yapılacak çalışmaları yerinde planladı, mahalle sakinleri ile fikir alışverişinde bulunarak talep ve önerileri ilk ağızdan dinledi.
Gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade eden Başkan Kocaispir, “Bizi, örnek bir misafirperverlikle ağırlayan tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz, milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için bu yola çıktık. Günü kurtaracak siyaset yapmadık, yapmayacağız. Söz verdiğimiz her işi yapıyoruz, tutamayacağımız sözler de asla vermiyoruz. Her zaman uzun vadeli planlamalarla milletimize en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz. Kullandığımız kaynak, milletimizin kaynağıdır. Bu kaynağı en iyi şekilde milletimiz için kullanmayı sürdüreceğiz. Hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarıya taşıyacağız. Kırsal bölgelerdeki mahallelerimize sağladığımız hizmetler artarak devam edecek” şeklinde konuştu.
Ziyaretten ve hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, her zaman Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in destekçisi olacaklarını ifade ettiler.
Yapılan hizmetlerden övgüyle bahseden mahalle sakinleri, Başkan Kocaispir’in, her taleplerini yerine getirdiğini kaydettiler.

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