Adana’nın gizli cenneti: "Nergis Adası" Akyatan Lagünü’nde 3 yıl önce keşfedilen ‘Nergis Adası’ görenleri hayran bırakıyor

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Adana’da ’kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edilen Akyatan Lagünü içerisinde bulunan ‘Nergis Adası’ görsel şöleniyle görenleri hayran bırakıyor.

Karataş ilçesinde bulunan ve geçen yıl 41 türden 125 bin 936 kuşa ev sahipliği yapan Akyatan Lagünü, göçmen kuşların Türkiye'deki en önemli dinlenme ve beslenme yerleri arasında yer alıyor. Adanalı kadın fotoğraf sanatçısı Gamze Bozkaya, 3 yıl önce 147 kilometrekare alana sahip lagün içerisinde bulunan ve ana karadan yaklaşık 3 km uzakta olan içi nergis çiçekleriyle dolu bir ada keşfetti.

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