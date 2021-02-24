TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Giresunspor: 4

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TFF 1. Lig’in 23. haftasında Adanaspor, Giresunspor’u konuk etti. Müsabaka misafir ekibin 40 'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar

15. dakikada sol kanattan Hüsamettin'in ceza sahası içerisine yaptığı orta şut karışımı vuruşta top ağlarla buluştu. 01

34. dakikada Giresunspor’da orta sahada topla buluşan Mehmet, topu ceza sahası içerisinde bulunan Nalepa’ya gönderdi. Kaleci Burak ile karşı karşıya kalan Nalepa, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 02

52. dakikada Balde, orta sahada aldığı topla ceza sahasına sokuldu. Kaleci Burak’la karşı karşıya kalan Balde farkı 3'e çıkaran golü attı. 03

85. dakikada Giresunspor’da Kerem’in açtığı ortada Uzodimma’nın kafayla vurduğu topu kaleci Burak kontrol etti.

90+2. dakikada Milinkovic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topa iyi yükselen Sergen'in kafa vuruşu ağlara gönderdi. 04



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alper Çetin xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Kemal Elmas xx

Adanaspor: Karacic x (Burak dk. 29 x), Hakan xx, Donkor xx, İsmail xx, Canberk xx (Evren dk. 74 x), Celil xx, Uğurcan xx, Atalay x (Eren dk. 46 x), Ahmethan xx (Serdar dk. 74 x), Ergin xx (Ömer dk. 63 x), Ozegovic xx

Yedekler: Furkan, Cenk, Umut, Fıratcan

Teknik Direktör: Emrah Bayraktar

Giresunspor: Onurcan xx, Sergen xx, Diarra xx, Hüsamettin xx (Kerem dk. 74 x), Hayrullah xx, Mehmet xx, Nalepa xx (Uzodimma dk. 60 x), Serginho (Milinkovic dk. 74 x), Eren, Caner xx (Yasin dk. 86 ?), Balde xx (Muhammed dk.86?)

Yedekler: Tolgahan, Arda, Alperen, İshak, Fatih,

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Goller: Hüsamettin (dk. 15), Nalepa (dk. 34), Balde (dk. 52), Sergen (dk. 90+2) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Canberk, Ergin, Celil (Adanaspor), Eren, Nalepa, Onurcan (Giresunspor)

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