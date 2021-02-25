Adana'daki DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'daki DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

DHA

Adana'daki DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5´i tutuklandı, 1´i adli kontrol şartıyla, 4 kişi serbest bırakıldı. Şüphelilerden Muhammed Velid A.´nın (24), örgütün eğitim yapılanması içinde Arapça Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptığı ve 100 dolar maaş aldığı, Abdurrahman Raad B.´nin (22) ise babasının Irak´ta sözde zekat divanı başkanı olduğu ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttükleri, daha önce yakalanan teröristlerle bağlantılı oldukları öne sürülen 9 kişiyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarması sonrası TEM ekipleri, 18 Şubat günü şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat ve TEM ekiplerinin koçbaşları ile demir kapılarını kırarak girdiği evlerde arama yapan polisler, haklarında gözaltı kararı bulunan Suriye uyruklu Ahmet M. (21), Muhammed Velid A., Ahmet (24) ile ağabeyi Muhammed Ş. (29), Rabiye O. (46), Irak uyruklu Abdurrahman Raad B., Sabit Tebben M. (47), Abdurrahman (21) ile ağabeyi Ali H.'yi (37) yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Suriye uyruklu Ahmet ile ağabeyi Muhammed Ş.´nin örgüt saflarında silahlı faaliyet gösterdiği, Muhammed Velid A.´nın ise örgütün eğitim yapılanması içerisinde Arapça Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptığı ve 100 Dolar maaş aldığı öğrenildi. Şüphelilerden Irak uyruklu Sabit Tebben M.´nin ise örgütün sözde polis kuvveti içerisinde yer aldığı, Abdurrahman Raad B.´nin babasının da Irak´ta örgütün sözde zekat divanı başkanı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Rabiye O. Abdurrahman Raad B. ve Sabit Tebben M. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ahmet ile ağabeyi Muhammed Ş., Abdurrahman ile ağabeyi Ali H. ve Muhammed Velid A. tutuklandı, Ahmet M. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-02-25 09:45:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayat tavuk dönerde `düşük´ tehlikesi
YEREL HABERLER Bayat tavuk dönerde `düşük´ tehlikesi
Çiftçilerin saçlarında tarım ilacı kalıntılarına rastlandı
YEREL HABERLER Çiftçilerin saçlarında tarım ilacı kalıntılarına ...
Havaya ateş açan magandalar, mahalle bekçilerine saldırdı: 1 bekçi yaralı
YEREL HABERLER Havaya ateş açan magandalar, mahalle bekçilerine ...
Adana’da silahlı saldırıya uğrayan bekçi yaralandı
YEREL HABERLER Adana’da silahlı saldırıya uğrayan bekçi yaralandı
Portakal bahçesinden 5 ton meyve çalan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Portakal bahçesinden 5 ton meyve çalan 5 şüpheli ...
Samet Aybaba: Adana Demirspor'u layık olduğu yere çıkarmaya çalışacağız
YEREL HABERLER Samet Aybaba: Adana Demirspor'u layık olduğu yere ...
Eşinin silah çekip `Seni kimse kurtaramaz´ diye tehdit ettiği kadın, KADES uygulamasıyla kurtuldu (2)
YEREL HABERLER Eşinin silah çekip `Seni kimse kurtaramaz´ diye ...
“Ben bu gece ölmezsem” şarkısını dinleyerek başına sıktı
YEREL HABERLER “Ben bu gece ölmezsem” şarkısını dinleyerek başına ...
Eşiyle fotoğrafını hız göstergesine koyup, 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını açarak intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Eşiyle fotoğrafını hız göstergesine koyup, 'Ben bu ...
Ümit Şengül: "Altay ile galibiyet serimize devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Ümit Şengül: "Altay ile galibiyet serimize devam ...
Emrah Bayraktar: "Zor bir fikstürden geçiyoruz"
YEREL HABERLER Emrah Bayraktar: "Zor bir fikstürden geçiyoruz"
Adanaspor - Giresunspor: 0-4
YEREL HABERLER Adanaspor - Giresunspor: 0-4
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Giresunspor: 4
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Giresunspor: 4
Adanaspor- Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adanaspor- Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
Adanaspor kalecisi Goran Karacic maçta fenalaştı
YEREL HABERLER Adanaspor kalecisi Goran Karacic maçta fenalaştı
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Giresunspor: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Giresunspor: 2 (İlk yarı)
Goran Karacic hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Goran Karacic hastaneye kaldırıldı
Prof. Dr. Taşova: Kurallara uyulmazsa 3'üncü dalga kaçınılmaz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Taşova: Kurallara uyulmazsa 3'üncü dalga ...
Adana'da esnafa 42 milyon 813 bin TL destek
YEREL HABERLER Adana'da esnafa 42 milyon 813 bin TL destek
Usulsüz reçete şebekesi, kanser hastalarının serumlarına ilaç yerine ağrı kesici ve vitamin nakletmiş
YEREL HABERLER Usulsüz reçete şebekesi, kanser hastalarının ...
Adana’nın gizli cenneti: "Nergis Adası" Akyatan Lagünü’nde 3 yıl önce keşfedilen ‘Nergis Adası’ görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Adana’nın gizli cenneti: "Nergis Adası" Akyatan ...
Covid 19 uzun dönem etkilerini kaybetmiyor Prof. Dr. İsmail Hanta, taburcu olan Covid hastalarının yüzde 20'sinin çeşitli sebeplerden dolayı yeniden hastaneye başvurduğun belirtti
YEREL HABERLER Covid 19 uzun dönem etkilerini kaybetmiyor Prof. Dr. ...
Adana´da bir haftada 16 kumar baskını: 692 bin lira ceza
YEREL HABERLER Adana´da bir haftada 16 kumar baskını: 692 bin lira ...
Eşinin silah çekip `Seni kimse kurtaramaz´ diye tehdit ettiği kadın, KADES uygulamasıyla kurtuldu
YEREL HABERLER Eşinin silah çekip `Seni kimse kurtaramaz´ diye ...