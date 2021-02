Evinde özel düzenekli çadır ile sera kurup, uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da evinde özel düzenekli sera kurup, Hint keneviri yetiştirerek uyuşturucu üreten Ahmet K., polis baskınında suçüstü yakalandı. Ahmet K. ve oğlu Ünsal Can K. gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde Ahmet K.'nin evde uyuşturucu madde üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları Ahmet K.'nin evinde çadırdan kurduğu özel düzenekli serada Hint keneviri yetiştirip, uyuşturucu ürettiğini belirledi. Savcının yakalama kararı çıkartmasının ardından şüphelinin evine baskın düzenlendi. Baskında evin bir odasında çadır içeresinde zamanlayıcılı, ısı ölçerli, LED ışıklı ve vantilatörlü sera kurulduğunu saptadı. 2 zamanlayıcı, 1 vantilatör, 2 havalandırma fanı, 4 LED lamba, 1 ısı ölçer, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 6 kutu kimyasal madde, 1 cam kavanoz içerisinde 16,7 gram skunk maddesi ve 6 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler, Ahmet K. ve oğlu Ünsal Can K.'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Ünsal Can K., ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakılırken, babası Ahmet K.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2021-02-27 08:01:25



