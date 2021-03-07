Sera eğitimi verilen tarım işçilerinin çocuklarına mont dağıtıldı

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Adana'da sera eğitimi verilen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına mont dağıtıldı.

Adana Çiftçiler Birliği ile Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Mevsimlik Tarım İşçilerinin Seracı Eğitimi" projesi kapsamında, 100 tarım işçisine seracılık eğitimi verildi. Eğitime katılan Karataş ilçesine bağlı İsahacılı Mahallesindeki 30 kursiyerin çocuklarına da hayırsever vatandaşlar tarafından kışlık mont dağıtımı yapıldı.

Projeden haberdar olduklarında kendilerinin de katkılarının olmasını arzu ettiklerini belirten hayırsever Hulusi Altınyurt ve Sibel Yükselyalçın, toplam 3 bin TL olan 30 montun bedelini karşılayarak, tarım işçilerinin çocuklarına destek oldular.

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