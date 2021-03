Kadın çalışanlara 8 Mart izni

Yüreğir Belediyesinde çalışan kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde izinli sayılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada “Hayatımızın her alanında bizlere değer katan ve fedakarlıklarıyla türlü yükleri omuzlayan tüm kadın çalışanlarımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise gerçekleştirdikleri her projede ve her hizmette kadın çalışanların da büyük emeğinin olduğunu söyledi. Bugüne kadar yaşamın her alanında kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını; kadın merkezleri ve kadına yönelik çalışmalar ile kadının, hayatın her alanında güçlenebilmesi için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kocaispir, “Büyük bir özveriyle gece gündüz, hafta sonu hafta içi demeden belediyemizin her kademesinde çalışan mesai arkadaşlarımız kentimizin güzelleşmesi ve gelişmesi için verdiğiniz tüm emekler için sizlere minnettarız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun” dedi.

