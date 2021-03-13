TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - İstanbulspor: 0

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TFF 1. Lig’in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 20 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

6. dakikada Adana Demirspor’da sağdan Sedat’ın ara pasıyla topla buluşan Pa Dibba, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 10

23. dakikada Adana Demirspor’da Sinan’ın kullandığı köşe vuruşunda Tayyip topa vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

33. dakikada Adana Demirspor defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği top ceza alanı önüne geldi. İstanbulspor’da Levent topun gelişine sert vurdu ancak kaleci Zubas topu köşeden çeldi.

51. dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan, İstanbulspor’dan Onur ile girdiği ikili mücadelede topu soluna çekip kaleye vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ljubic’in yanında geçerek ağlarla buluştu. 20

58. dakikada Adana Demirspor’da Gökhan’ın ara pasıyla topla buluşan Pa Dibba, ceza alanı girer girmez sert vurdu ancak top üstten auta gitti.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Anıl Usta xx, Hakan Karabalcık xx

Adana Demirspor: Zubas xx, Tayyip xx, Rassoul xx, Kaan xx (Süleyman dk. 70 x), Okan xx, Sedat xx (Emircan dk. 84 ?), Hasan xx, Gökhan xxx, Sinan xx (Traore dk. 84 ?), Ezeh x (Yunus dk. 46 x), Pa Dibba xxx (Mehmet dk. 60 x)

Yedekler: Vedat, Semih, İzzet, Tolga, Berk

Teknik Direktör: Samet Aybaba

İstanbulspor: Ljubic xx, Atchom xx, Wellington xx, Ali xx (Ali Dere dk. 89 ?), Melih xx, Onur xx, Rroca xx, Uygar x (Valon dk. 46 x), Levent xx, Mirkan x (Eslem dk. 57 x), İbrahim x (Koray dk. 89 ?)

Yedekler: Muhammed, Mehmet, Ali, Tayyip, Valon, Egehan, Kerem, Abazaj

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Pa Dibba (dk. 6), Gökhan (dk. 51) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Ezeh, Kaan, Süleyman (Adana Demirspor), İbrahim, Wellington (İstanbulspor)

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