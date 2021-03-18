Hasan Şaş, Adana Havalimanı'nda bir kişiyle tartıştı, güçlükle sakinleştirildi



ADANA, (DHA) GALATASARAY'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, uçakla geldiği memleketi Adana'da havalimanından çıkarken bir kişiyle tartıştı. Eski milli oyuncu, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilerek kendisini bekleyen otomobile bindirildi.

Olay, 16 Mart Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gelen Hasan Şaş'ın iddiaya göre havalimanı çıkışında telefonu çaldı. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın ölüm haberini alan Şaş, duygusal anlar yaşadı. Aldığı haberle büyük üzüntü duyan Hasan Şaş, terminalin gelen yolcu çıkış kapısında taksilerin bulunduğu bölgede karşılaştığı bir kişiyle tartışmaya başladı. Adı öğrenilemeyen kişiyle Hasan Şaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Bu sırada çevredekiler araya girerek Şaş'ı sakinleştirmeye çalıştı. Yoğun çaba sonucu tartışma sona erdirilirken Hasan Şaş, güçlükle sakinleştirilerek kendisini bekleyen otomobile götürüldü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Diğer taraftan Hasan Şaş, Türk futbolunun efsanesi Erhan Önal ile ilgili sosyal medya hesabından payşalımda bulundu. Şaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün (salı) Adana'ya geldim uçaktan indiğimizde acı haberi aldım. İki Galatasaraylı arkadaşımla sohbet ediyordum, çok üzüntülüydüm, Erhan abi ölmüş dedim, 'O kim?' dediler. Uzun lafın kısası, futbolcu iki defa ölür; birincisi futbolu bıraktığında, ikincisi öldüğünde. En azından seni unutmayan bir kardeşin var. Mekanın cennet olsun, ben seni unutmayacağım."DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2021-03-18 10:36:39



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