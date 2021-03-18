Adana’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü araçtan ayrılarak olay yerinden kaçtı. Polisler kaçan sürücüyü arama çalışmaları başlattı.



Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Ayan kullandığı 01 BAT 73 plakalı motosikleti ile ismi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 01 CLD 07 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hasan Ayan ve motosiklette yolcu konumda bulunan Hüseyin Delikanlı yola savruldu. Vatandaşlar kazayı görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise kazadan hemen sonra aracından inerek kaçıp izini kaybettirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Delikanlı'yı özel bir hastaneye kaldırdı. Delikanlı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Motosiklet sürücüsü Hasan Ayan’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hasan Ayan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan sürücüyü arama çalışmalarına devam ediyor.

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