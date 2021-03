Baba mesleği hayvancılığa devam eden İpek ailesi, yaşamlarını çadırda sürdürüyor

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan İpek ailesi, yaşamlarını çadırda sürdürüyor. Kışın zorlu şartlarına rağmen hayvancılık yapmayı sevdiğini, bunun baba mesleği olduğunu ve 4 çocuğunu hayvancılık yaparak büyüttüğünü belirten Mustafa İpek (53), "Bu meslek dışında yapacağım bir şey yok. Zorlu şartlara alıştık. Yağmur, soğuk, yel olduğu zaman çadırlar sallanıyor, yırtılıyor. O zaman eşim çok rahatsız oluyor. Bana, `bırak bu işi artık´ diyerek kızıyor" diye konuştu.

Birçok öyküye, romana ve filme konu olan Çukurova´nın verimli toprakları, içerisinde bu topraklardan ekmek kazanan binlerce ailenin hikayesini barındırıyor. Gerek Adana´nın köylerinden gerekse Türkiye´nin birçok kentinden bu topraklara hayvancılık ya da tarım işçiliği yapmak için gelen aileler, meslekleri gereği yılın büyük bir bölümünü çadırda yaşayarak geçiriyor. Bu ailelerden biri olan, İpek ailesi, Adana´nın Seyhan ilçesindeki Zeytinli Mahallesi´nde yaşamını sürdürüyor. Koyun yetiştirdiklerini ve bunun baba mesleği olduğunu söyleyen Mustafa İpek, eşiyle birlikte 4 çocuğunu bu meslek sayesinde büyüttüğünü söyledi. Bir kızını evlendirdiğini, en büyük oğlunun subay ve bir diğerinin de öğretmen olduğunu anlatan İpek, çocuklarıyla gurur duyduğunu kaydetti.

`YAĞMUR YAĞDIĞINDA EŞİM, `BIRAK BU İŞİ´ DİYE KIZIYOR´

Ailesinin de her daim kendisine destek olduğunu dile getiren Mustafa İpek, zorlu şartlara alıştıklarını belirtti. Soğuk hava şartlarının zaman zaman kendilerini zorladığını kaydeden İpek, baba mesleği olan hayvancılık dışında yapacak bir şey olmadığını söyledi. Şiddetli yağmurlarda çadırlarının zarar gördüğünü ifade eden İpek, "Yağmur, soğuk, yel olduğu zaman çadırlar sallanıyor, yırtılıyor. O zaman eşim çok rahatsız oluyor. Bana `bırak bu işi artık´ diyerek kızıyor. Yine de çok şükür. Mesleğimizi yapıyoruz. Ekmeğimizi kazanıyoruz" diye konuştu.

`TATİLLERDE SOLUĞU KOYUNLARIN YANINDA ALIRDIM´

Ailenin ortanca oğlu Caner İpek (28) ise ömürlerini çadırda geçirdiklerini ve ailesiyle her daim birbirlerine destek olduklarını belirtti. Koyunların içinde büyüdüğünü aktaran Caner İpek, "Burada yaşam, yağmur ve soğuk havayla mücadeleyle sürer. Çukurova arazilerinde bu işi yapmak zorlaştı. Birçok arazi ekildiği için hayvanları otlatacak yer bulamıyoruz. Kalan yerlerde koyunlarımızı otlatmaya çalışıyoruz. Aslında çadırda hayat güzel, sadece imkanlar kısıtlı. İçinde büyüdüğümüz için bu hayattan kopamıyoruz. Üniversite yıllarımda, tatil olduğu zamanlar soluğu koyunların yanında alırdım. Babama destek olmayı sürdüreceğim" dedi.

'ZORLUKLARA GÖĞÜS GERDİK'

Çadır hayatının hava iyi olduğunda güzel, yağmur yağdığında ise kötü olduğunu belirten Hürü İpek (53) ise, "Yağmur yağdığı zaman ona kızıyorum. Çünkü panik atağım var. Hava iyi olduğunda sorun yok, piknik yapıyoruz. Çocuklarımızı bu şartlarda okuttuk. Zorluklara göğüs gerdik" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

