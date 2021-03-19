Elif, hayalini kurduğu askeri üniformayı giydi

Sen de mi uşak!

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde çocukluktan bu yana askerliğe hayranlık duyan zihinsel engelli Elif Şahin'e (20), askeri üniforma giydirildi.

Çocukluğundan bu yana asker üniformasına ve askerliğe hayranlık duyan engelli Elif Şahin'i mutlu etmek için Hacıbeyli Mahallesi Muhtarı Memiş Coşkun devreye girdi. Coşkun, genç kızın hayalini Kozan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık'a iletti. Üsteğmen Alacık da beraberindeki askerlerle birlikte Şahin'i evinde ziyaret etti. Konuklarını çiçeklerle karşılayan Elif Şahin, Anacık'ın hediye ettiği askeri üniformayı giyerek, fotoğraf çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-03-19 16:18:08



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