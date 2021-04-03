Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü: 2-0

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Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA) -

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Uygar Bebek (xx), Oğuz Terzi (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx) Tayyip (xx), Sinan (xx) (Dk.90+1 Volkan (xxx), Okan (xx), Pa Dibba (xxx), Emircan (xx) (Dk.67 Yunus (xx), Kaan (xx), Hasan (xx), Sedat (xx) (Dk.78 Ezeh (x), Gökhan (xx), Rassoul (xx)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) Mehmet (xx), Süleyman (xx), İrfan (x) (Dk.46 Burak (x), Ogün (xx) (Dk.46 Abdulkadir (x), Uğur (xx) (Dk.67 Issah (x), Soner (xx), Mert (xx), Barış (xx) (Dk. 67 Dialiba (x), Cem (xx) (Dk.83 Hamidovic (?), Eze (xx)

GOLLER: Dk.26 Pa Dibba, Dk. 90+2 Volkan Şen (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Sedat (Adana Demirspor), Ogün (Ankara Keçierengücü)

Spor Toto 1´inci Lig´in 28´inci haftasında Adana Demirspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

5´inci dakikada Adana Demirspor´da Sedat´ın pasıyla buluşan Pa Dibba düzgün bir vuruşla kaleyi yokladı. Pa Dibba´nın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

26´ncı dakikada orta alanda topu rakipten kapan Sinan, Pa Dibba´ya pasını gönderdi. Aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen Pa Dibba, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

44´üncü dakikada sol kanattan Pa Dibba´nın ceza sahasına ortasında Sinan´ın vuruşunda top üst direkten dönerek kaleci Metin'de kaldı.

İlk yarı Adana Demirspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.

50´nci dakikada Adana Demirspor´da Pa Dibba aldığı topla ceza sahası içerisine girerek yerden ortaladı. Sinan topa dokunamayınca ev sahibi ekip, mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi.

51´inci dakikada Adana Demirspor´da Sedat´ın sert vuruşunu kaleci Metin yumruklayarak kornere çeldi.

84´üncü dakikada Adan Demirspor´da Hasan´ın defans arkasına attığı pasla buluşan Yunus´un vuruşunda top az farkla auta çıktı.

90+3´üncü dakikada Adana Demirspor´da topla buluşan Volkan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü´nü 2-0 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-04-03 21:10:16



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